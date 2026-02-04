Bahçeli ‘terörsüz Türkiye’nin yol haritasını açıkladı

MHP Lideri uzun grup konuşmasında üstü kapalı, anlayan anlasın bağlamında birden çok mesaj verdi. Ama en önemlisi; şu cümlelerle yol haritasını açıklamasıydı…

Dedi ki; "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmet’ler makama, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir."

Tercümesi şu…

Öcalan’a özgürlük verilsin. Selahattin Demirtaş AHİM kararlarına uyularak derhal tahliye edilsin. Ahmet Türk Mardin, Ahmet Özen Esenyurt belediye başkanlığına geri dönsün…

Sonra?

Sonra sıra Kandil’in yapacaklarına gelecek herhalde. İlk etapta Harkurk ve Metina kampları boşaltılacak. Kamptaki suça bulaşmamış militanlar sınırı geçip Türkiye’ye girecek, topluma kazandırılacak. Suça bulaşanlar ya gelip cezalarını çekecek ya da Irak’ta kendilerine gösterilen yerlere gidecekler.

Yol haritasının ana hatları büyük olasılıkla böyle…

Soru şu; Bahçeli neden ‘Öcalan umuda’ diyerek örgütün kurucu önderi dediği kişinin özgürlüğüne kavuşmasını birinci sıraya koydu?

Neden?

Biraz geriye gidelim. 24 Kasım’da AKP/MHP/DEM milletvekillerinden oluşan heyet İmralı’ya giderek Öcalan’la görüştü. Ankara’ya dönünce komisyon üyelerine dört sayfalık özet bilgi sunuldu. Özet bilginin içinde umut hakkı meselesi yoktu…

Aradan iki aya yakın süre geçti. Ne olduysa Meclis Başkanı 23 Ocak günü 16 sayfalık İmralı tutanaklarının tamamını yayınlattı.

Tutaktan çıkan sonuç açık ve netti…

Öcalan ‘bana özgürlüğümü verirseniz, rahat iletişim kurmamı sağlarsanız, istediğim kişilerle görüşebilirsem süreç yürür. Süreç hızlanır. Kandil’e de Rojava’ya da hakim olurum’ demiş…

İmralı tutanaklarını okuyunca Halk TV’de Seda Selek’le yaptığımız programda galiba bir şeyler oluyor, bir şeylerin alt yapısı hazırlanıyor demiştim…

Bahçeli ‘kararımız nettir’ vurgusuyla umut hakkında ısrarlı olduğunun altını çizdi…

Umut hakkı paldır küldür Meclis’e gelir mi?

Zor… Bahçeli’nin taleplerinin yerine getirilmesi biraz zaman alacaktır… Özellikle Öcalan’a özgürlük meselesi!..

Şimdi denilecek ki; Bahçeli zaman zaman bazı çıkışlar yapıyor ama AKP ikna ediyor, sözünün arkasında durmuyor/duramıyor.

Mesela, İmamoğlu davasının TRT’den verilmesi gibi. Mesela, en düşük emekli maaşının sefalet ücreti olduğunu kabul edemeyeceklerini söylediği gibi…

Umut hakkından sözünden döner mi? Dönmesi için ikna edilir mi?

Zannetmiyorum. Çünkü Bahçeli PKK’nin silahlarını tamamen yakması, kampları boşaltması Kuzey Irak’taki varlığına son vermesi umut hakkına bağlı olduğuna inanmış…

Belli olmaz diye düşünenlere Bahçeli Pir Sultan Abdal’ın sözleriyle yanıt verdi:

Koyun beni hak aşkına yanayım,

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.

Yolumdan dönüp mahrum mu kalayım,

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.

Peki ya Meclis’te gerekli desteği bulamazsa. Öteki partiler yan çizerse, umut hakkını erken bulurlarsa, bu iş yürümüyor derlerse, yol arkadaşları çark ederse! Böyle bir olasılık var.

Bahçeli’de onlara Nihat Atsız’ın dizeleriyle şimdiden seslendi.

Yufka yüreklilerle çetin yollar aşılmaz,

Çünkü bu yol kutludur, gider Tanrı Dağı’na.

Halbuki yoldaşını bırakıp dönenlerin,

Değişilir topu da bir sokak kaltağına.

Dün anladım ki Bahçeli bu meseleye gerçekten gövdesini koymuş. Düşünebiliyor musunuz MHP lideri PKK elebaşısının özgürlüğe kavuşması için rest çekiyor. Kararının net olduğunu haykırıyor…

Peki ya Bahçeli’nin öncülük yapmasına MHP teşkilatları ne der? Ülkücü camia ne yapar? Seçmen tepki gösterir mi?

Bu ihtimali de gözeterek tavrını baştan koydu. Siyasetçiler dahil herkese seslendi. Raconu kesti:

“Kim veya kimler bu hedeflere dudak büküyorsa; kuraktır, kukladır, korkaktır, karanlıktadır. Kim veya kimler söz ve eylemleriyle bu hedefleri baltalama amacındaysa maksatlıdır, marazlıdır, mahsurludur, maşadır. Kim ve kimler, makesin yerine makusu tercih ediyor, gülün yerine çamura başvuruyor, bu suretle “Terörsüz Türkiye”, “Terörsüz Bölge” hedeflerini sekteye uğratmak için tetikte bekliyorsa, ülke ve millet aleyhine tertip içinde olan güdümlü işbirlikçidir.”