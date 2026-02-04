Galatasaray transferi son anda iptal etti: Uçağı bile hazırdı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da sürpriz bir karar geldi.

SVANBERG TRANSFERİ İPTAL OLDU

Fanatik’te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Wolfsburg'dan Mattias Svanberg ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun uçuş planı bile hazırlanırken transfer son anda iptal oldu.

GELEN TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Galatasaraylı taraftarların, daha yüksek profilli bir oyuncu beklentisiyle yaptığı eleştiriler ortalığı karıştırdı. Taraftarların eleştirileri sonrası geri adım adan yönetim, transferi rafa kaldırdı.

18 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Wolfsburg formasıyla 18 maça çıkan Mattias Svanberg, 667 dakika sahada kaldı. İsveçli orta saha, 4 gol ve 2 asist kaydetti.