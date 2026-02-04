Galatasaray transferi son anda iptal etti: Uçağı bile hazırdı

Yayınlanma:
Mattias Svanberg ile anlaşmaya varan Galatasaray, uçuş planını bile hazırlamıştı. Ancak taraftarların tepkileri üzerine transfer son anda rafa kalktı.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray’da sürpriz bir karar geldi.

SVANBERG TRANSFERİ İPTAL OLDU

Fanatik’te yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, Wolfsburg'dan Mattias Svanberg ile anlaşmaya vardı. Oyuncunun uçuş planı bile hazırlanırken transfer son anda iptal oldu.

468976004-18475840273014666-5471917809344415314-n.jpg

GELEN TEPKİLER GERİ ADIM ATTIRDI

Galatasaraylı taraftarların, daha yüksek profilli bir oyuncu beklentisiyle yaptığı eleştiriler ortalığı karıştırdı. Taraftarların eleştirileri sonrası geri adım adan yönetim, transferi rafa kaldırdı.

Galatasaray kupada yarı finale yükseldi: Fenerbahçe'yi bekleyişe geçtiGalatasaray kupada yarı finale yükseldi: Fenerbahçe'yi bekleyişe geçti

18 MAÇTA 4 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Wolfsburg formasıyla 18 maça çıkan Mattias Svanberg, 667 dakika sahada kaldı. İsveçli orta saha, 4 gol ve 2 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

