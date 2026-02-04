Galatasaray kupada yarı finale yükseldi: Fenerbahçe'yi bekleyişe geçti
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray HDI Sigorta sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
GALATASARAY ALTIN SETTE KAZANDI
Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadele altın sete gitti. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup etti.
FENERBAHÇE – SPOR TOTO MAÇININ GALİBİNİ BEKLİYOR
Bu sonuçla birlikte Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe - Spor Toto eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
DETAYLAR
Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Ahmet Tümer, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Özgür Benzer, Kerem Suel, Furkan Dur, Nascimento)
Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-13
Süre: 154 dakika (33, 32, 31, 37, 21)