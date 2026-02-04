Galatasaray kupada yarı finale yükseldi: Fenerbahçe'yi bekleyişe geçti

Yayınlanma:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u altın sette geçen Galatasaray HDI Sigorta, Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de dörtlü finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe - Spor Toto eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray HDI Sigorta sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

GALATASARAY ALTIN SETTE KAZANDI

Burhan Felek Spor Salonu’nda oynanan mücadele altın sete gitti. Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda sarı-kırmızılılar, rakibini 3-2 mağlup etti.

fvvf.jpg

FENERBAHÇE – SPOR TOTO MAÇININ GALİBİNİ BEKLİYOR

Bu sonuçla birlikte Galatasaray HDI Sigorta yarı finale yükselmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe - Spor Toto eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

DETAYLAR

Hakemler: Erol Akbulut, Onur Coşkun

Galatasaray HDI Sigorta: Alonso, Arslan Ekşi, Maar, Ahmet Tümer, Patry, Gökçen Yüksel (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Can Koç, Wright, Doğukan Ulu)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardarov, Atakan Topal, Cardoso (Fatih Yörümez, Batu Akbaba, Ali Fazli, Özgür Benzer, Kerem Suel, Furkan Dur, Nascimento)

Setler: 23-25, 25-22, 25-19, 22-25, 15-13

Süre: 154 dakika (33, 32, 31, 37, 21)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

