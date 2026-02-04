Fenerbahçe Kante'ye ödenecek parayı açıkladı

Fenerbahçe Kante'ye ödenecek parayı açıkladı
Yayınlanma:
N'Golo Kante transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, oyuncunun maliyetini açıkladı. Anlaşmaya göre 14 milyon euro imza parası ödenecek. Maaşı ise yarım sezon için 5.5 milyon, 2 sezon için ise toplamda 22 milyon euro ödenecek.

Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante’yi transfer etmek için yaklaşık 1 aydır uğraş veren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

Milyarder aile çekildi: 1. Lig ekibi dağıldıMilyarder aile çekildi: 1. Lig ekibi dağıldı

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferini TFF’ye bildirirken Fransız futbolcu, bu akşam İstanbul’a geliyor. Oyuncuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Fenerbahçe’den KAP açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler, maliyetini duyurdu.

fbndcc.jpg

MALİYETİ AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre oyuncuya, 14 milyon euro imza parası ödenecek. Yarım dönem için 5.5 milyon euro ve kalan 2 sezon için ise 11 milyon euro ödenecek.

Açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 euro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 euro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 euro ücret ödenecektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Spor
Galatasaray kupada yarı finale yükseldi: Fenerbahçe'yi bekleyişe geçti
Galatasaray kupada yarı finale yükseldi: Fenerbahçe'yi bekleyişe geçti
Milyarder aile çekildi: 1. Lig ekibi dağıldı
Milyarder aile çekildi: 1. Lig ekibi dağıldı