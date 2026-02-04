Fenerbahçe Kante'ye ödenecek parayı açıkladı

Al Ittihad forması giyen N’Golo Kante’yi transfer etmek için yaklaşık 1 aydır uğraş veren Fenerbahçe mutlu sona ulaştı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Sarı-lacivertliler, oyuncunun transferini TFF’ye bildirirken Fransız futbolcu, bu akşam İstanbul’a geliyor. Oyuncuyla 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Fenerbahçe’den KAP açıklaması geldi. Sarı-lacivertliler, maliyetini duyurdu.

MALİYETİ AÇIKLANDI

Yapılan açıklamaya göre oyuncuya, 14 milyon euro imza parası ödenecek. Yarım dönem için 5.5 milyon euro ve kalan 2 sezon için ise 11 milyon euro ödenecek.

Açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu N'Golo Kante'nin transferi konusunda kulübü Al-Ittihad Club ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 14.400.000 euro tutarında imza parası ödenecek olup, ayrıca 2025-2026 sezonu için 5.500.000 euro, 2026-2027 ve 2027-2028 futbol sezonları için ise sezon başına 11.000.000 euro ücret ödenecektir.