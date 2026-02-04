Milyarder aile çekildi: 1. Lig ekibi dağıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK’da yaprak dökümü devam ediyor. Yeşil-beyazlılarda, Musah Mohammed, Göztepe’ye transfer oldu.

Konuya dair yapılan açıklamada “Futbolcumuz Musah Mohammed’in transferi konusunda Göztepe Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” denildi.

ÖZTÜRK AİLESİ ÇEKİLDİ OYUNCULAR GİTTİ

Milyarder Öztürk ailesinin kulüp yönetiminden ayrıldığını duyurmasıyla sarsılan Bodrum FK, oyuncularını bir bir kaybetti. Fredy Ribeiro, Dimitrov ve Okita da takımdan ayrılan diğer isimler oldu.

HENÜZ TRANSFER YAPMADILAR

Öte yandan Bodrum FK henüz ara transfer döneminde bir takviye yapmadı. Bodrum FK, bu sezon yeniden Süper Lig’e yükselmek için mücadele ediyor.