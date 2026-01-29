TFF 1. Lig lideri Amedspor'da yeni transfer belli oldu.

Fernando Andrade ile yolları ayırarak yabancı kontenjanı açan Amedspor'un Bizim Sakarya'daki habere göre: Bodrum FK forması giyen Zdravko Dimitrov'u kadrosuna kattığı belirtildi.

27 yaşındaki Bulgar futbolcu, Bodrum FK'da 59 maçta 7 gol attı.

BULGARİSTAN MİLLİ TAKIMI'NDA DA OYNUYOR

Zdravko Dimitrov, kariyerinde Levski Sofya, Spartak Varna, Sakaryaspor ve Bodrum FK takımlarında oynadı.

Toplam 263 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

Bulgaristan Milli Takımı'nda da yer alan Zdravko Dimitrov, 8 maça çıktı.

Sol kanatta forma giyen Zdravko Dimitrov, geçen sezon Bodrum FK'nın Süper Lig'deki ilk golünü atarak kulüp tarihine geçmişti.

Dimitrov'un çeşitli kulüplerden teklifler aldığı, ancak Amedspor'la anlaştığı da bildirildi.