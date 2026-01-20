Milyarder aile şampiyonluk için yarışan 1. Lig ekibinden çekildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrum FK’da çarpıcı bir ayrılık yaşandı. Kulübün hisselerini elinde bulunduran Öztürk ailesi, Bodrum FK'daki sorumluluklarını devrettiğini duyurdu.

Ali Şafak Öztürk tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Uzun yıllar boyunca hissedarlarımızla birlikte emek verdiğimiz Bodrumspor ile önemli başarılara imza attık; kulübümüzü 2'nci Lig’den Süper Lig’e taşıyarak Bodrum’un adını futbol dünyasında duyurduk. Bu süreçte bilimsel, planlı ve genç odaklı bir yapılanmayla gurur duyduğumuz çalışmalar gerçekleştirdik. Fiili görev ve hissedarlık ayrılığımız sezon başında resmi olarak gerçekleşmiş olmakla birlikte, kulübümüze olan desteğimiz bugüne kadar devam etmiştir. Bugün itibarıyla yeni yönetimin önünü açmak ve süreci tam yetkiyle yürütmelerini sağlamak amacıyla Öztürk Ailesi olarak sorumluluklarımızı tamamen devretmiş bulunuyoruz. Yeni başkanımız Taner Ankara’ya, yönetim kuruluna ve Bodrumsporumuza sonsuz başarılar diliyoruz.

ŞAMPİYONLUK YARIŞI VERİYORLAR

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’den düşen Bodrum FK, 1. Lig’de şampiyonluk yarışı veriyor. Uzun süre ligde lider bulunan Bodrum FK son haftalarda düşüş yaşadı. 33 puandaki Bodrum FK, 6. sırada yer alıyor.

KOÇ HOLDİNG'LE ORTAKLAR

Akaryakıt firması Opet'te Koç Holding'in ortağı olan Öztürk ailesi, turizm yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.



