Köfteci Yusuf’a 510 lira, peki halka kaç lira? ESK’nın anlaşması ortaya çıktı

Yayınlanma:

Et ve Süt Kurumu (ESK), piyasadaki fiyatları dengelemek adına yoğun olarak Güney Amerika’dan kesimlik sığır ithalatı yapıyor. Ama ithalat ne kadar hızlansa da fiyatlardaki artış hız kesmiyor.

Nitekim 2026’ın et ithalatı anlaşmaları da ortaya çıkmaya başladı. İlk anlaşmalara göre, ithal ete de yüzde 25 civarında zam geldi. Bu da halka daha fazla zam olarak yansıyacak.

ESK en büyük anlaşmalardan birisini meşhur Köfteci Yusuf ile imzaladı.

Macaristan ve Çekya’da kurduğu et şirketleri ile gündem olan ESK Genel Müdürü Mücahid Taylan’ın 20 Ocak günü ESK Pazarlama ve Lojistik Daire Başkanlığı’na gönderdiği resmi yazıda, piyasada yoğun karkas et alımı gerçekleştiren Köfteci Yusuf’un ihtiyacının, kurum tarafından karşılanacağı bildirildi.

Buna göre Güney Amerika’dan ithal edilen kesimlik sığırdan elde edilen karkas etin kilosu, KDV dahil Köfteci Yusuf’a 510 liradan verildi.

Köfteci Yusuf da ESK’dan aldığı karkas etten elde ettiği sığır kıymasının kilosunu 750 liradan, sığır kuşbaşının kilosunu da 850 liradan satmayı taahhüt etti.

Tarımdan internet sitesinin uzman yazarı Sadettin İnan, Aralık 2025’te, et fiyatlarındaki artışın önüne geçmek için Uruguay'dan alelacele 4'ncü sınıf kasaplık hayvan ithal edildiğini yazmıştı. İthal edilen 12 bin baş kasaplık hayvan kestirilerek, karkas olarak et firmalarına, lokantacı ve kasaplara 410 liradan satılmıştı.

Buna göre ESK, Güney Amerika’dan ithal ettiği etlere bir ay sonra 100 lira zam yaptı. Bu zam halka daha fazla yansıyacak.

Türkiye’de karkas et ithalatını sadece ESK yapıyor. İthal edilen etler de şube sayısına, piyasadaki dağıtım ağına ve satış hacimlerine bakılarak zincir marketler ve büyük et üreticilerine ithal fiyatının biraz üzerinde veriliyor. Onlar da karkas etten elde ettikleri ürünleri taahhütnamede yer alan fiyatlardan halka sunuyor.

Normale işleyiş böyle. Lakin yıllardır şikayet edilen konu, ESK’nin verdiği etin tamamının şartnamelerde yer aldığı gibi halka ulaştırılıp ulaştırılmadığı. Bazı tüccarların ESK’dan aldığı tonlarca etin az bir kısmını satışa sunduğu, kalanını el altından yüksek fiyata piyasaya sürdükleri ileri sürülüyor. Bu konuda denetimin yetersizliği hep şikayet konusu oldu.

