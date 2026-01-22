Fenerbahçe'de Aston Villa yenilgisinin sorumlusunu açıkladı

Fenerbahçe’nin Aston Villa yenilgisi, bu kez doğrudan Domenico Tedesco’nun hanesine yazılır.

Bugüne kadar oyuncu tercihleri ve hamleleriyle alkış alan İtalyan hoca, bu maçta öyle bir karar verdi ki bence mağlubiyetin başrolünü oynadı.

Sarı-lacivertliler sahaya çıktığında kulübeye bakanların yüzünde tek bir ifade vardı: şaşkınlık. Avrupa maçlarının en skorer ismi, son haftaların en formda oyuncusu Talisca yedekteydi. Tribünde de ekran başında da aynı soru yankılandı: Neden?

Fenerbahçe Aston Villa'ya kayıp

Tedesco bu tercihi, “Göztepe ile zorlu bir maçımız var, dinlendirmek istedim” sözleriyle açıkladı. Ancak böylesine formda, böylesine belirleyici bir oyuncu kritik bir eşikte kenarda tutuluyorsa, insan sormadan edemiyor: Hangi maç onun maçıydı?

Talisca oyunda yokken Fenerbahçe maça tutuk başladı. Hücumda çoğalamadı, rakip savunmanın arkasına sarkamadı, oyunu derinleştiremedi. İlk yarı boyunca üretkenlikten uzak kalan sarı-lacivertliler, gol yollarında neredeyse sessizdi; yalnızca Fred’in uzaktan denemeleriyle varlık gösterebildi. Oyun temposu düşüktü, hücum aklı dağınıktı. Gözler ister istemez Talisca’yı arıyordu.

Buna karşın Aston Villa ne yaptığını bilen, planlı ve soğukkanlı bir görüntü çizdi. Hızlı hücumlarla Fenerbahçe savunmasının dengesini bozdu ve bu baskının karşılığını bir golle aldı. Skor daha da ağırlaşabilirdi; ancak Mert Müldür ve İsmail Yüksek’in zamanında müdahaleleri farkın açılmasını önledi. İlk 45 dakika sonunda Fenerbahçe, hem oyun hem skor olarak geride soyunma odasına gitti: 1-0.

İkinci yarıya da Aston Villa etkili başladı. Yağmurun da artmasıyla İngilizler ikinci golü aradı.

Ama dakikalar 55’i gösterdiğinde Tedesco, Talisca ve Yiğit Efe’yi oyuna aldı. Bu değişikliklerle Fenerbahçe’nin hücum hattı bir anda canlandı. Talisca’nın oyuna girişiyle ön alan baskısı arttı, sarı-lacivertliler hücumda çoğaldı. Kaçan net pozisyonlar, kalecinin peş peşe kurtarışları… Rakamlar da oyunu doğruluyordu: Bu bölümde Aston Villa kalecisinin 10'a yakın kurtarışı Fenerbahçe’nin üstünlüğünün özetiydi.

Ve şimdi asıl soru şu.

Fenerbahçe maça Talisca ile başlasaydı skor böyle olur muydu?

Bu soruyu ilk olarak Tedesco’nun kendine sorması gerekiyor. Bir diğer gerçek ise sezon başından beri değişmiyor. Ne En Nesyri, ne Duran bu takımın golcüsü değil.

Hızlı, bitirici bir skorere ihtiyaç var.

Peki yönetim transfer için hâlâ neyi bekliyor?

Bazen futbolda cevaplardan çok sorular konuşur. Bu maç da onlardan biri oldu.

Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde 11 puanda kaldı. Kaderi son maçta belli olacak.