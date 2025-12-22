Şüpheli para trafiğinin kilit ismi Kasım Garipoğlu!

Karmaşık olaylar olduğunda hep denir ya, “cambaza bakma” diye. Bu sefer gerçekten cambaza bakmak lazım sanırım. Zira, Habertürk merkezli uyuşturucu operasyonundaki kilit isimlerden birisi Kasım Garipoğlu. Onun bir işi de cambazların olduğu sirk gösterileri düzenlemek!

90’lardan beri ne vakit karanlık ilişkiler ortaya dökülse, karşımıza muhakkak bir Garipoğlu ailesi mensubu çıkıyor: Sümerbank, Türk Ticaret Bankası, Nesim Malki cinayeti, Münevver Karabulut’un katli…

Bugün de Kasım Garipoğlu sahnede işte!



Hakkında yakalama kararı var. İddiaya göre, ‘dumanlı’ partilerin organizatörü. Lüks yaşamıyla sürekli haber oluyor. Ama Kasım’ın gizemi bambaşka işlerden geliyor. Cumhuriyet gazetesinden Miyase İlknur da 20 Aralık günkü yazısında dikkat çekti.

Onun esas mahareti, uluslararası çapta şüpheli görülen bir para trafiğini kurup yönetmekti. Karmaşık şirketler ağı ve finansal işlemlerle, Türkiye-Asya-Londra arasında milyon dolarları gezdiriyordu.

İşin garibi gizli saklı yapmıyordu bunu. İki büyük davada olayın merkezinde olmasına rağmen, kimse üzerine gitmedi. Neydi bunlar?

İlki; Paramount Otel skandalıyla herkesin tanıdığı Sezgin Baran Korkmaz (SBK) davasıydı. Malum, Habertürk ile arası bayağı iyiydi. Dönemin Habertürk Genel Müdürü Veyis Ateş ile arasında geçen ‘10 milyon Euro rüşvet’ iddiası hala gizemini koruyor.

ABD Hazinesi’ni dolandırdığı için suçlanan SBK’nın parayı Türkiye’de akladığı ortaya çıkmıştı. Utah’ta açılan davada aklamada kullanılan şirketlerden birisinin GKFX olduğu belirtiliyor. Sahibi Kasım Garipoğlu.

Kasım Garipoğlu’nun ilişkileri magazin basınının en sevdiği haberlerden. Hülya Koçyiğit’in torunu Aslışah Alkoçlar ile beraberliği de epey olay olmuştu.

KAYIP 30 MİLYON DOLAR

GKFX, İngiltere’de bulunan GKFX Financial Services Ltd. adlı şirketin Türkiye şubesi olarak 2014’te açıldı. Türkiye’de lisansı yok. Asya piyasalarında kaldıraçlı işlemler yapmak isteyenlere Metatrader Platformu (forex işlemleri yapılan yazılımsal altyapı) üzerinden hizmet sunan bir aracı kurum.

2020’de bir skandala daha karıştı adı. Kasım Garipoğlu kendi şirketindeki 6 üst düzey çalışanı, müşterilerin 30 milyon dolarını çalmakla suçladı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. İlginçtir, parası çalındığı söylenen müşteriler müdahil olmadılar, şikayet etmediler hatta.

Duruşması önümüzdeki haftalarda yapılacak davanın iddianamesine göre Kasım Garipoğlu, 30 milyon doların kaybolmasının ardından üst düzey yöneticilerinin peş peşe istifa ettiklerini, ortak şirket kurduklarını savundu. Savcılığın tayin ettiği bilirkişiler de 2019’da kasada olması gereken nakit 20 milyon 95 bin doların, 2020’de de 10.1 milyon doların bulunamadığını tespit etti. Davanın özü bu.

Oysa dosyaya giren çok daha önemli bilgiler söz konusu. İfadelere bakılırsa, izaha muhtaç milyonlarca dolarlık bir para trafiği görülüyor.

VALİZLERLE TAŞINAN PARALAR…

Dosyada GKFX’e para veren 5 şirket yer alıyor: Azco İnşaat Turizm Tekstil Otomotiz AŞ, Tera Menkul Değerler, Doğuş Gold, Venbey Yatırım Menkul Değerler’e ait REM, Haşimoğlu Döviz ve Altın AŞ’ye ait Kutup ve MG.

Savcılığın incelemesinde Azco’nun toplam 70 milyon 400 bin dolar, Tera’nın 44 milyon 950 bin dolar, Doğuş’un 500 bin dolar, Kutup’un 6 milyon 326 bin, REM’in 4 milyon 100 bin ve MG’nin de 164 bin 800 dolar para yatırdığı belirlendi.

Sorun burada başlıyor. Çünkü tanık olarak dinlenen şirket çalışanı Birol Y., paraları valizlerle yatırımcı şirketlerden alıp GKFX’e getirmekle ve daha sonra yine valizlerle şirketlere götürmekle görevli olduğunu söylüyor. Sanıklardan Barış K. da valizlerle elden nakit almanın doğru olmadığını defalarca yönetime bildirip uyardığını anlatıyor.

Yani Kasım Garipoğlu’nun BDDK’dan lisansı olmayan şirketine milyonlarca dolar valizlerle taşınmış!

Kimse de “Bu nasıl oluyor?” dememiş. Hala da demiyor. Yargı olayı yalnızca şirket içi yolsuzluk olarak soruşturuyor.

Peki neden? Yanıtını bilemiyoruz. Oysa elden para veren şirketler sonradan borsaya açıldı. Ciddi yatırımcıya sahipler. Mesela; muazzam bir büyüme gösteren Tera, geçen ay yönetimine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alptekin’i almasıyla haber oldu.

Neyse, biz konumuza dönelim. Gelelim karmaşık şirket ağına…

ÇİN’DEN LONDRA’YA KARMAŞIK AĞ

Dosyadaki tanıklar ve sanıklar Kasım Garipoğlu’nun bir çok şirketi kendi üzerlerine kurduğunu söylüyor. Çin’de bile 4 şirketi var. Ayrıca Vietnam, Kamboçya’da da şirketler kurulduğu ileri sürülüyor. Bütün şirketler Londra’da bulunan GKFX Financial Services Ltd. ile bağlantılı. O da bir offshore cenneti olan Virgin Adaları’ndaki International Finance House Ltd. ile ilişkili. Ve hepsinin tepesinde ABD’deki Miami merkezli Global Kapital Group (GKG) duruyor.

GKG’nin faaliyet alanları gayrimenkul, finansal hizmetler ve eğlence sektörü. Eğlence sektöründeki markası Divine Cirsus.

ABD’nin Delaware eyaletindeki GKG International Holding LLC, 2023’te İstanbul’da da Divine Circus Eğlence Yatırımları AŞ’yi kurdu. Bildiğimiz sirk gösterileri de düzenleyen şirketin özellikle Kapadokya’daki açık hava, Bodrum’daki yat partileri meşhur. Ayrıca televizyon programları, menajerlik vs. işleri de yapıyor.

Divine Circus, sirk gösterileri de dahil eğlence organize ediyor

Bu arada GKFX, 2016’da İtalyan futbol kulübü Milan ile 3 yıllık sponsorluk anlaşması yaptığında epey ses getirmişti. Fakat forex şirketlerinin güvenilirliğini araştıran WikiFX adlı internet sitesinin 2021’de yayınladığı rapora göre, yerinde yapılan tespitlerde adres verilen ofisin bile boş olduğu ortaya çıktı.

Yani Kasım Garipoğlu’nun iş hayatı oldukça karışık. Ancak sadece ona değil, şirketin parasını çalmakla suçladığı isimlere bakınca karmaşa daha da artıyor. Üç yöneticisinin ortak olduğu ABK Holding AŞ’nin bir dönem yöneticiliğini yapan kişi de Gökalp İçer. Onu nereden hatırlıyoruz?

GKFX, 2016’da Milan ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla adını duyurmuştu.



Geçen aylarda operasyon yapılan kripto para borsası Icrypex’in sahibi. Müebbet hapsi istenen İçer hakkındaki suçlamalar uyuşturucu, kara para aklama ve bir kadın avukatın ölümüne sebep olma.

Son bir sıcak bilgiyi daha aktaralım...

Uyuşturucu operasyonu başladıktan sonra bir iş insanı savcılığa başvurarak, Kasım Garipoğlu’nun karmaşık finansal işlemler ile 30 milyon doları Londra’ya kaçırdığına dair şikayette bulundu. Garipoğlu’nun “Müşterilerimden çaldılar” dediği 30 milyon dolar şimdi büsbütün gizemli hale geldi.

***

Özetle Habertürk merkezli uyuşturucu vakası nereye çeksen oraya gidecek kadar esnetiliyor. Artık kim nereye çekerse…

Çuvalın içine o kadar fazla şey atılmaya başlandı ki, aralarında bir tek para yok. Meselenin akçeli kısmı bir iki spikerin maaşı ile sınırlı olamayacağına göre, bu işten kimlerin cebini doldurduğunu da merak ediyoruz.