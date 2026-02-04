Son Dakika | Mükremin Gezgin hakkında karar

Son Dakika | Mükremin Gezgin hakkında karar
Yayınlanma:
Son dakika haberi...Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün (3 Şubat) Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Bir fenomene daha uyuşturucu gözaltısıBir fenomene daha uyuşturucu gözaltısı

UYUŞTURUCU VE FUHUŞTAN TUTUKLANDI

Savcılığa ifade veren Mükremin Gezgin, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan Gezgin, "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE EV HAPSİ ALMIŞTI

Geçtiğimiz sene Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin hakkında 18 yaşından küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Gezgin, soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında fenomen Arya Bektaş da 2 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Daha önce ise, soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mika Raun tutuklanmış, onun ifadesi üzerine sevgilisi Batu Can da gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz ?
İyi bir sürücü müsünüz yoksa yolların "gizli tehlikesi" siz misiniz ?
Asgari ücrete ara zam iddiası: İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
İsa Karakaş tarih vererek duyurdu
Asgari ücrete ara zam iddiası
Eczacıbaşı duyurdu: Dev fabrikayı kapatıyor
Eczacıbaşı duyurdu
Dev fabrika kapanıyor
N'Golo Kante evli mi? Köydeki düğünü en yakın arkadaşı açıkladı
N'Golo Kante evli mi?
En yakın arkadaşından Köy düğünü itirafı
Patates kabuklarından yapılmış bir poşet gezegeni kurtarabilir mi? Japonlar yaptı bile!
İzmir’in barajlarında sürpriz yükseliş! Gördes Barajı hayat buldu
Gördes Barajı'nda sürpriz gelişme
İzmir’de mucize gibi olay
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
Türkiye
Maydonoz Döner'e 'FETÖ' davasında 11 tahliye
Maydonoz Döner'e 'FETÖ' davasında 11 tahliye
Saray'ın danışmanı Gülben Ergen'i hedef aldı: Aile müessesesini temsil edemez
Saray'ın danışmanı Gülben Ergen'i hedef aldı: Aile müessesesini temsil edemez