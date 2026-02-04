İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında dün (3 Şubat) Ankara'da gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Bir fenomene daha uyuşturucu gözaltısı

UYUŞTURUCU VE FUHUŞTAN TUTUKLANDI

Savcılığa ifade veren Mükremin Gezgin, tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan Gezgin, "uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya yer temin etmek" suçlarından tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE EV HAPSİ ALMIŞTI

Geçtiğimiz sene Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Mükremin Gezgin hakkında 18 yaşından küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle "müstehcenlik" suçundan soruşturma başlatmıştı. Gezgin, soruşturma kapsamında ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında fenomen Arya Bektaş da 2 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Daha önce ise, soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mika Raun tutuklanmış, onun ifadesi üzerine sevgilisi Batu Can da gözaltına alınmıştı.