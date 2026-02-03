Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma nedeniyle gözaltına alındı. Gezgin'in, ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 ismin daha test sonucu açıklandı

GEÇMİŞTE DE EV HAPSİ CEZASI ALMIŞTI

Mükremin Gezgin geçtiğimiz yıl, küçük çocukların yer aldığı bir videoda kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturulmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonucunda "müstehcenlik" suçundan ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Arya Bektaş uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

DİĞER FENOMENLERE YÖNELİK İŞLEMLER

Aynı soruşturma kapsamında, fenomen Arya Bektaş da 2 Şubat'ta gözaltına alınmıştı. Daha önce ise, soruşturma kapsamında gözaltına alınan fenomen Mika Raun tutuklanmış, onun ifadesi üzerine sevgilisi Batu Can da gözaltına alınmıştı.