Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: 8 ismin daha test sonucu açıklandı

Yayınlanma:
Ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturması kapsamında, sekiz ismin daha uyuşturucu testi sonuçları açıklandı. Testi pozitif çıkan isimler arasında Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz ve Mustafa Tatlıcı yer alırken; Nilüfer Batur, Ceren Alper, Selen Görgüzel ve Nazlıcan Taşkın’ın test sonuçları ise negatif çıktı.

Türkiye’nin gündemine oturan uyuşturucu soruşturmasında her gün yeni bir gelişme yaşanmaya devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gözaltına alınan isimlerden 8 ismin daha uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Şüpheliler "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" iddialarıyla gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!

TEST SONUÇLARI BELLİ OLDU

8 isimden 4'ünün uyuşturucu test sonucu pozitif çıkarken, diğer 4 kişinin sonucu ise negatif çıktı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan Selen Çetinkaya’nın uyuşturucu testinde kokain saptandı.

Hakkında ev hapsi kararı verilen Mustafa Tatlıcı’nın saç örneği analizinde de kokain maddesine rastlandı.

Ayşe Sağlam’ın idrar ve saç örneklerinden yapılan testlerde ise yine kokain bulgusuna rastlandı.

Ahmet Şaşmaz da uyuşturucu testi pozitif çıkan isimler arasında yer alıyor.

POZİTİF ÇIKAN İSİMLER

Ayşe Sağlam, Selen Çetinkaya, Ahmet Şaşmaz, Mustafa Tatlıcı.

NEGATİF ÇIKAN İSİMLER

Nilüfer Batur, Ceren Alper, Selen Görgüzel, Nazlıcan Taşkın.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

