Uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında yeni gelişme: 33 kişi itirafçı olmak için dilekçe verdi!

İtirafçı olmak isteyenler arasında magazin ve cemiyet hayatının tanıdık simalarının bulunması dikkat çekerken; dilekçe veren isimler arasında Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak ve "Cihanna" lakaplı magazin yazarı Cihan Şensözlü yer alıyor.

Haber Global'de yer alan habere göre, şüphelilerin dilekçelerinde, "Bildiklerimizi tüm samimiyetimizle anlatmak istiyoruz" ifadelerinin yer aldıkları belirtildi.

LÜKS MEKANLARDA ŞANTAJ VE UYUŞTURUCU AĞI

Eğlence sektöründeki uyuşturucu ve fuhuş trafiğine yönelik hazırlanan iddianamede; Bebek Otel, Kütüphane, Limon ve Momo gibi popüler işletmelerde gizli girişler ve şantaj amaçlı ses/görüntü kaydı alınan VIP odaların bulunduğu bilgisi yer aldı. Dosyada, özellikle 22 bin euroluk maliyetiyle dikkat çeken İstanbul-Kıbrıs özel jet seferleri ve düzenlenen lüks kumar partileri soruşturmanın odak noktası olarak belirtilirken; Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan incelemelerde oyuncu Çağla Boz ile Koray Beşli ve Hakan Yıldız’ın kokain testlerinin pozitif çıktığı saptandı.

Bebek Otel'de kalan ünlü isimler gizli kameraya kaydedilmiş! Hepsi dosyada

İŞ DÜNYASI VE İŞLETMECİLER TUTUKLU

Operasyon sadece kullanıcıları değil, eğlence dünyasının dev isimlerini de kapsadı. Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım, Momo’nun sahibi Hamdi Burak Beşer, Limon’un sahibi Yasin Burak Becek ve Kütüphane’nin sahibi Yılmaz Efe gibi isimlerin tutukluluk halleri devam ediyor.