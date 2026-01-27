Bebek Otel'de kalan ünlü isimler gizli kameraya kaydedilmiş! Hepsi dosyada

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen; uyuşturucu ticareti, fuhşa aracılık ve kumar organizasyonlarına yönelik soruşturmada, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım hakkında çarpıcı bilgiler gün yüzüne çıktı. Rezidans deposunda ele geçirilen onlarca dijital kayıt, otelde kurulan skandal bir takip mekanizmasını deşifre etti.

İŞ DÜNYASI VE ÜNLÜLER ANLIK İZLENMİŞ

Soruşturma dosyasındaki yeni ayrıntılara göre Muzaffer Yıldırım’ın, oteline gelen holding patronları, tanınmış iş insanları ve ünlü isimleri özel bir takibe aldığı belirlendi. Çalışanlarına talimat vererek önemli isimler geldiğinde kendisine haber verilmesini isteyen Yıldırım'ın, cep telefonundaki yazılımla güvenlik kameralarını anlık izlediği ve misafirlerin fotoğraf ile videolarını kaydettiği öne sürüldü.

ÜNLÜ İSİMLERİ GİZLİ KAMERAYLA KAYDETMİŞ

Sabah'ta yer alan habere göre, operasyonda el konulan 30’dan fazla flash disk ve yüzlerce CD’nin birçoğunun özel şifreleme yöntemleriyle korunduğu tespit edildi. Bu kayıtlarda ünlü isimlerin gizli kamera görüntülerinin bulunduğu iddia ediliyor. Savcılık, Yıldırım’ın bu görüntüleri şantaj amacıyla mı yoksa başka bir odak adına casusluk faaliyeti için mi topladığını netleştirmek amacıyla HTS kayıtlarını ve MASAK raporlarını incelemeye aldı.

VIP PARTİLERE "KARİYER VAADİYLE" DAVET

Soruşturmanın bir diğer ayağını ise otelde düzenlenen VIP partiler oluşturuyor. Yıldırım’ın genç kadınlarla sıklıkla bir araya geldiği, onlara kariyer basamaklarında yardımcı olma vaadinde bulunarak oteldeki gizli partilere davet ettiği belirlendi. Bu görüşmelerin ve partilerin uyuşturucu imal ve ticareti iddialarıyla bağlantısı da emniyet birimlerince araştırılıyor.

Emniyet Siber Suçlarla Mücadele birimleri, şifrelenmiş verilerin içeriğine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bebek Otel’in geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerinin neden depolandığı ve bu verilerin kimlerle paylaşıldığı, yapılacak dijital analizlerin ardından kesinlik kazanacak.