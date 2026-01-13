Beşiktaş Bebek’te faaliyet gösteren tarihi Baylan Pastanesi’nin mevzuata aykırı şekilde inşa edilen eklentilerinin tasfiyesine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, Boğaz hattı üzerinde bulunan ve imar planlarına aykırı olduğu tespit edilen yapılara yönelik denetim ve yıkım mesaisini sürdürüyor.

BOĞAZ HATTINDA DENETİMLER SIKLAŞTI

Sahil şeridindeki kaçak yapılaşmayla mücadele kapsamında, dün semtin simge mekanlarından Bebek Otel’in aykırı kısımlarının yıkılmasının ardından bugün hedefte Baylan Pastanesi vardı.

Sabahın erken saatlerinde işletmeye gelen belediye görevlileri, binada detaylı bir teknik inceleme gerçekleştirdi.

İMALATHANE BÖLÜMÜ YOLA TAŞMIŞ

Yapılan tespitler neticesinde, binanın üretim tesisi (imalathane) olarak kullanılan ve yola cephesi bulunan kısımlarının kaçak olduğu onaylandı. İmar mevzuatına aykırı şekilde yola taşan bu bölümler, belediye ekiplerinin müdahalesiyle yıkılmaya başlandı. Yıkım çalışmaları sırasında çevre güvenliği alınırken, işletmenin yasal sınırlar dışına çıkan bölümleri iş makineleriyle yerle bir edildi.