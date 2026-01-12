Son dakika | İBB'den Bebek Otel açıklaması: Kaçak bölümler yıkıldı

Son günlere damgasını vuran ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu Bebek Otel'deki kaçak bölüm ve yapımların yıkımı için İBB ve polis ekipleri sabahın ilk ışıkları ile otele gitti.

Bebek Otel'deki kaçak bölümler yıkıldı!

YIKIM SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE BAŞLADI

İBB ekipleri sabahın ilk ışıkları ile polis ekipleri ile gittiği otelde kaçak bölümleri yıktı. Yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından belediyeden açıklama geldi. Söz konusu açıklamada kaçak yapıların 18 Temmuz 2025 tarihinde yıkım programına eklendiği belirtildi.

KARAR 25 ARALIK'TA TEBLİĞ EDİLDİ

Açıklamanın devamında yıkım kararının 25 Aralık tarihinde tebliğ edildiği ve işlemlerin bu sabah İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından yapıldığı bildirildi.

Otelin ön kısım ve çatı katında yer alan eklentilerin yıkıldığı kaydedildi. İBB, Boğaziçi'nin doğal, tarihş ve kültürel dokusunun korunması için çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

İBB'den konu hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

"İstanbul 3. İdare Mahkemesi’nin kararıyla encümen yıkım kararına yürütmenin durdurulması kararı verildi. İBB Başkanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından yapılan itiraz sonucunda yürütmeyi durdurma kararı kaldırıldı. Karar 25 Aralık 2025’te tebliğ edildi. İBB Encümeni kararı doğrultusunda, Boğaziçi Koruma Sit Alanı’nda mevzuata aykırı şekilde gerçekleştirilen uygulamalara yönelik işlem, bugün sabah saatlerinde İBB Başkanlığı Boğaziçi İmar Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Yapının ön kısım ve çatı katında yer alan eklentileri yıkılarak, yapı aykırılıklardan arındırıldı. İBB, Boğaziçi’nin doğal, tarihi ve kültürel dokusunun korunması amacıyla denetim, izleme ve uygulama çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde sürdürmeye devam edecek."