Son dakika | Bebek Otel'de yıkım başlatıldı!

İBB ve polis ekipleri, Bebek Otel'deki kaçak yapıların yıkımı işlemlerini başlatmak üzere sabahın erken saatlerinde otele gitti.

UYUŞTURUCU OPERASYONU İLE GÜNDEMDEYDİ

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’ın sahibi olduğu Bebek Otel’e çok sayıda jandarma personeli tarafından baskın düzenlendiği öğrenildi.

Uyuşturucu soruşturmasında 9 adrese eş zamanlı baskın: Bebek Otel, Klein Phönix...

YIKIM KARARI DURDURULMUŞTU

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğazı’nda yer alan Bebek Otel'de imara aykırı yapılar nedeniyle yıkım kararı almıştı. Otel yönetiminin yaptığı itirazın ardından çıkan yürütmeyi durdurma kararı sonucunda yıkım işlemleri başlatılmadan durdurulmuştu.

28 Aralık tarihinde de kaçak yapılaşmanın tespit edildiği Bebek Otel izinsiz bir şekilde faaliyetlerine devam ediyordu. İBB ekipleri polis eşliğinde bu sabah oteldeki kaçak yapıların yıkılması için otele gitti ve yıkım işlemlerini başlattı.