Yılın kazananları belli! Otomobilde satışlarını en çok artıran 10 marka

2025’in yıl sonu net satış rakamları henüz açıklanmadı. Ama sene boyunca otomobil sektörünün sergilediği performansa, Aralık ayı kampanyalarının da eklenmesiyle 2024’e göre yüzde 11’den fazla büyüyerek 1,1 milyon adet sınırını zorladığını biliyoruz. Bu büyümeden pazarın en büyüklerinden Renault, Citroen, Opel, Skoda gibi markalar daha az yararlanabildi. Fiat ve Ford gibi başka bazı büyüklerse düşüş yaşadı. Şaşırtıcı sonuçların ortaya çıktığı 2025 karnesinde, esas kârlı çıkanların lüks segment ve elektrikli araç üreticilerinin olduğu görülüyor.

10- BMW

2025’te araç satış adedinde Mercedes-Benz de ülke ortalaması düzeyinde büyüdü. Ama geleneksel rakibi BMW, 11 aylık rakamlara göre 27.495 adet satışla yüzde 30,5 artış yaşayarak onu sollamayı başardı. Oldukça geniş bir ürün gamını Türkiye’de vitrine çıkaran BMW satışlarında da elektrikli araçlara olan yoğun ilgi etkiliydi.

9- CUPRA

Volkswagen Grubu’nun stratejisi ülkemizde de işliyor; Seat gerilerken onun bünyesinden doğan ve lüks spor araç kategorisinde boy gösteren Cupra markası büyüyor. Cupra satışları geçen yıl yüzde 31,06’lık artışla 10 bin adet psikolojik seviyesini aştı.

8- AUDI

2025’te lüks araçlarda patlama yaşanmasının bir diğer göstergesi de Audi satışları. 11 ay sonunda 21 bin adedi geçen marka yüzde 31,3’lük bir büyüme yakaladı. 12 seride toplam 34 modeli ülkemize getiren Audi, yeni yatırımlarını elektrikli modellere yapanlardan.

7- KIA

Elektrikli araçlara olan rağbet Kia’nın da işine yaradı. EV3, EV6 ve EV9 ile orta sınıftan lükse farklı segmentlerde Türkiye pazarına çıkan elektrikli modeller sayesinde Kia satışları, yüzde 47 artışla 25 bin adetlere erişti.

6- TOYOTA

En çok otomobil satışında yılı Renault ve Volkswagen’in ardından üçüncü kapatan Toyota, orta sınıfa hitap edenler arasında açık ara fark attı. 2024’ün ilk 11 ayında 44 bin adet olan satışını 2025’te 67 binin üzerine taşıyarak yüzde 52,2’lik büyüme yakaladı. Rakiplerine kıyasla elektrikli araçlara mesafeli olan marka, hibritteki deneyimi ve yenilikçi teknolojileriyle ilerleyişini sürdürüyor.

5- ALFA ROMEO

Ülkemizde satışa sunduğu modelleri uzun süredir sınırlı tutan Alfa Romeo, geçen yıl getirdiği elektrikli ve hibrit seçeneklere sahip Junior ve Tonale modelleriyle belli bir kıpırdanma yaşadı. Henüz satış adetleri 2 binin üzerine çıkmasa da oransal bazda yüzde 54,5’lik bir artışa imza attı.

4- MINI

2025’i en kârlı kapatan ilk dört markanın satışları adeta uçmuş durumda. Bunlardan Mini, yüzde 140’ın üzerindeki artışla 10 bin adede erişti. Bu başarının ana aktörüyse, “tüm zamanların en büyük Mini’si” olarak lanse edilen tamamen elektrikli Countryman modeli.

3- JAECOO

Çinli Chery, önceki yıllarda agresif şekilde büyürken 2025’te ciddi oranda pazar kaybetti. Kendi bünyesinden doğan, arazi sürüşünde de iddialı lüks SUV markası olarak konumlanan Jaecoo ise geçen sene yüzde 170’in üzerinde bir büyüme yakaladı. 8 bin adedin üzerine geçen marka, üstelik bunu satışa sunduğu tek model olan 7 ile sağladı.

2- TESLA

Küresel çaptaki Amerikan-Çin rekabeti, ülkemizde aynen karşılık buluyor. Elektrikli araçların dünyada yaygınlaşmasının öncü markalarından Tesla, sadece Model Y aracıyla vitrine çıkarken 30 bin adedin üzerine ulaştığı 2025’te yüzde 225 artış kaydetti. Markanın bu yıl ülkemizde daha küçük sınıfta bir model daha sunması bekleniyor.

1- BYD

Zirvede, deyim yerindeyse fevkaladenin fevkinde bir artış gösteren Çinli BYD var. Batarya üretimiyle başlayıp rakiplerinden çok sonra elektrikli araç sektörüne adım atan Grup, 2025’te dünya çapında 4,5 milyon adedin üzerinde otomobil satarak alanında lider oldu. Ülkemizdeyse 2024’te 2 binli seviyelerde olan satışlarını, 2025’te 40 bin adedin üzerine çıkararak yüzde 1800 gibi olağanüstü bir rakama ulaştı. BYD’nin yerli yatırımını bu yıl hayata geçirip geçirmeyeceği ise halen merak konusu.