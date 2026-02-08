Erkan Ersöz

Erkan Ersöz

Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model

Yayınlanma:

Ekonomideki manzara düzelmiyor, ama tüketicilerin yatırım aracı olarak baktığı sıfır otomobil satışları bundan pek etkilenmiyor. Geçen yılı yüzde 10 artışla kapatan otomotiv sektörü, 2026’ya da benzer başladı. Yılın ilk ayında toplam pazar yüzde 9,77 büyürken, on yıllık ortalama satışlara göre Ocak’ta yüzde 84,8 gibi devasa bir artış kaydedildi.

Dağılıma bakınca C olarak kategorize edilen orta sınıf otomobiller yüzde 53’lük bir paya sahip. Bundan da en büyük dilimi SUV tipi araçlar alıyor. Diğer bir deyişle artık Türkiye’de satılan her üç araçtan biri C-SUV sınıfından geliyor. Güncel fiyatlarla en ucuz 10 model şöyle sıralanıyor:

10- SSANGYONG KORANDO

yeni-proje-31.jpg
SSANGYONG KORANDO

Koreli markanın bu sınıftaki temsilcisi geniş bir sürüş destek sistemleri yelpazesi sunuyor. 1,5 litre hacimli benzinli motoru 163 beygir güç sağlarken, 100 km’de ortalama yakıt tüketimi 8 litreyle pek cimri sayılmaz. Araç 2025 model yılıyla vitrinde ve fiyatı 2.250.000 TL’den başlıyor.

9- BYD ATTO 3

yeni-proje-32.jpg
BYD ATTO 3

Geçen sene küresel çapta yükselen ivmesini ülkemizde de sergileyen BYD, kendi açısından rekor kırmıştı. Ürün yelpazesini genişleten markanın C-SUV aracı Atto 3, listedeki üç elektrikli modelin ilki aynı zamanda. 204 beygirlik motoru karma sürüşte 420 km menzil vadediyor. Fiyatıysa 2.249.000 TL.

8- TOYOTA C-HR

yeni-proje-33.jpg
TOYOTA C-HR

Listede dört yerli üretim modelden tam hibrit motorlu Toyota C-HR, 2.150.000 TL’den başlayan fiyatla satılıyor. Aracın en öne çıkan özelliğiyse 100 km ortalamada 4,8 litre gibi düşük bir yakıt tüketimine sahip olması.

7- FORD EXPLORER BEV

yeni-proje-34.jpg
FORD EXPLORER BEV

Almanya’dan ithal edilen model 168 beygir güç üreten elektrikli motor taşıyor. Şubat ayı kampanyasında 12 ay vadeli sıfır faizle 400 bin TL kredi sağlanan araç, 2.092.300 TL’lik etiketle vitrinde yer alıyor.

6- SUZUKI VITARA

yeni-proje-35.jpg
SUZUKI VITARA

109 beygir gücündeki yarı hibrit modelin önden çekişli versiyonu karma sürüşte 100 km’de 5,7 litre benzin yakıyor. 2026 model yılı için 2.014.000 TL istenirken, 2025 model tercih edilirse 115 bin TL daha ucuza almak da mümkün.

5- KIA SPORTAGE

yeni-proje-36.jpg
KIA SPORTAGE

Yenilenmiş haliyle sonbaharda satışa sunulan modelin önden çekişli 150 ve dört çeker 180 beygirlik iki benzinli motor seçeneği var. Düşük olan üç farklı donanım seviyesinde satılıyor. Başlangıç fiyatı 1.999.000 TL olan aracın ortalama yakıt tüketim verisiyse 7 litre.

4- CITROEN C4 VE C4X

yeni-proje-37.jpg
CITROEN C4 VE C4X

Markanın orta sınıf SUV temsilcisi C4 ve onun biraz daha dinamik tasarım çizgilerine sahip versiyonu C4X aynı fiyatla 1.955.000 TL’den satılıyor. 1,2 litre yarı hibrit modellerin elektriklileri de mevcut. Ancak yapılan vergi düzenlemesinden sonra, elektrikli olanlar 200 bin TL’nin üzerinde daha pahalı kalıyor.

3- TOGG T10X

yeni-proje-38.jpg
TOGG T10X

Listenin ilk üç sırasında yerli modeller var. T10X’in standart menzillisi 1.870.000 TL etikete sahipken, uzatılmış menzillinin fiyatı 2.180.000 TL’den başlıyor. Uzun menzilli versiyon için 750 bin TL krediye sıfır faizli kampanya uygulanıyor.

2- RENAULT DUSTER

yeni-proje-39.jpg
RENAULT DUSTER

Benzinli ve tam hibrit seçenekleri de bulunan Duster’ın en ucuzu LPG’li olanı. Benzinlisi 1.907.000 TL, LPG’lisi 1.780.000 TL’den satılıyor.

1- FIAT EGEA CROSS

yeni-proje-40.jpg
FIAT EGEA CROSS

2025 ile birlikte üretiminin bitmesi beklenen modelin ömrü biraz daha uzadı ve halen Bursa’da banttan iniyor. Benzinli versiyonu daha ucuz olmasına rağmen sadece düz vitesli üretiliyor. Diğer tüm modeller otomatik şanzımanlı olduğundan, doğru kıyaslama adına dizel olanı listeye girdi. 1,6 litre hacimli motor 130 beygir gücünde ve baz versiyonu 1.669.900 TL.

Önceki ve Sonraki Yazılar
Erkan Ersöz Arşivi

Çinliler atakta Japonlar zirvede: Dünyada en çok satan 10 otomotiv markası

 01 Şubat 2026 Pazar 05:05

Elektrikli otomobillerin dokuz kusurlu hareketi

 25 Ocak 2026 Pazar 05:05

Yeni modellerle liste değişti: Küçük sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10

 18 Ocak 2026 Pazar 05:10

Yeni yılda fiyatı düşen de var uçan da: En ucuz 10 hibrit otomobil

 11 Ocak 2026 Pazar 05:05

Yılın kazananları belli! Otomobilde satışlarını en çok artıran 10 marka

 04 Ocak 2026 Pazar 05:15

2026’da yollarımıza çıkacak otomobilde en yeni modeller

 28 Aralık 2025 Pazar 05:05

İkinci el otomobilde en çok satanlar en fazla zarar edenler

 21 Aralık 2025 Pazar 05:15

Orta sınıf elektrikli otomobillerde en uzun menzilli 20 model

 14 Aralık 2025 Pazar 05:10

O stoklar eriyecek! Otomobilde yıl sonunun tüm kampanyaları

 07 Aralık 2025 Pazar 05:05

Yılbaşından sonra uçacaklar! En ucuz 10 sedan otomobil

 30 Kasım 2025 Pazar 05:05
SON YAZILAR
Erkan Ersöz
ErkanErsöz
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
İsmail Pehlivan
İsmailPehlivan
Yol’a adanmış bir ömürden hakikat çığlığı
Ayşenur Arslan
AyşenurArslan
Murat Övüç'ü Savunmak
Gürel Yurttaş
GürelYurttaş
Ben böyle transfer görmedim hem de bu devirde: Kim nerede nasıl seyretti de aldı?
İsmail Saymaz
İsmailSaymaz
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
'Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık iddiası! Firma sahibi meydan okudu: "Beni tutuklayacak hakim ve savcı yok"
'Tosuncuk'tan sonra en büyük dolandırıcılık iddiası! Firma sahibi meydan okudu: "Beni tutuklayacak hakim ve savcı yok"
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Yol’a adanmış bir ömürden hakikat çığlığı
Yol’a adanmış bir ömürden hakikat çığlığı
"Boş tencere" iktidar değiştirecek mi? AKP-MHP'li tabandan Cumhur'u üzecek yanıt
"Boş tencere" iktidar değiştirecek mi? AKP-MHP'li tabandan Cumhur'u üzecek yanıt