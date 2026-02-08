Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model

Ekonomideki manzara düzelmiyor, ama tüketicilerin yatırım aracı olarak baktığı sıfır otomobil satışları bundan pek etkilenmiyor. Geçen yılı yüzde 10 artışla kapatan otomotiv sektörü, 2026’ya da benzer başladı. Yılın ilk ayında toplam pazar yüzde 9,77 büyürken, on yıllık ortalama satışlara göre Ocak’ta yüzde 84,8 gibi devasa bir artış kaydedildi.

Dağılıma bakınca C olarak kategorize edilen orta sınıf otomobiller yüzde 53’lük bir paya sahip. Bundan da en büyük dilimi SUV tipi araçlar alıyor. Diğer bir deyişle artık Türkiye’de satılan her üç araçtan biri C-SUV sınıfından geliyor. Güncel fiyatlarla en ucuz 10 model şöyle sıralanıyor:

10- SSANGYONG KORANDO

Koreli markanın bu sınıftaki temsilcisi geniş bir sürüş destek sistemleri yelpazesi sunuyor. 1,5 litre hacimli benzinli motoru 163 beygir güç sağlarken, 100 km’de ortalama yakıt tüketimi 8 litreyle pek cimri sayılmaz. Araç 2025 model yılıyla vitrinde ve fiyatı 2.250.000 TL’den başlıyor.

9- BYD ATTO 3

Geçen sene küresel çapta yükselen ivmesini ülkemizde de sergileyen BYD, kendi açısından rekor kırmıştı. Ürün yelpazesini genişleten markanın C-SUV aracı Atto 3, listedeki üç elektrikli modelin ilki aynı zamanda. 204 beygirlik motoru karma sürüşte 420 km menzil vadediyor. Fiyatıysa 2.249.000 TL.

8- TOYOTA C-HR

Listede dört yerli üretim modelden tam hibrit motorlu Toyota C-HR, 2.150.000 TL’den başlayan fiyatla satılıyor. Aracın en öne çıkan özelliğiyse 100 km ortalamada 4,8 litre gibi düşük bir yakıt tüketimine sahip olması.

7- FORD EXPLORER BEV

Almanya’dan ithal edilen model 168 beygir güç üreten elektrikli motor taşıyor. Şubat ayı kampanyasında 12 ay vadeli sıfır faizle 400 bin TL kredi sağlanan araç, 2.092.300 TL’lik etiketle vitrinde yer alıyor.

6- SUZUKI VITARA

109 beygir gücündeki yarı hibrit modelin önden çekişli versiyonu karma sürüşte 100 km’de 5,7 litre benzin yakıyor. 2026 model yılı için 2.014.000 TL istenirken, 2025 model tercih edilirse 115 bin TL daha ucuza almak da mümkün.

5- KIA SPORTAGE

Yenilenmiş haliyle sonbaharda satışa sunulan modelin önden çekişli 150 ve dört çeker 180 beygirlik iki benzinli motor seçeneği var. Düşük olan üç farklı donanım seviyesinde satılıyor. Başlangıç fiyatı 1.999.000 TL olan aracın ortalama yakıt tüketim verisiyse 7 litre.

4- CITROEN C4 VE C4X

Markanın orta sınıf SUV temsilcisi C4 ve onun biraz daha dinamik tasarım çizgilerine sahip versiyonu C4X aynı fiyatla 1.955.000 TL’den satılıyor. 1,2 litre yarı hibrit modellerin elektriklileri de mevcut. Ancak yapılan vergi düzenlemesinden sonra, elektrikli olanlar 200 bin TL’nin üzerinde daha pahalı kalıyor.

3- TOGG T10X

Listenin ilk üç sırasında yerli modeller var. T10X’in standart menzillisi 1.870.000 TL etikete sahipken, uzatılmış menzillinin fiyatı 2.180.000 TL’den başlıyor. Uzun menzilli versiyon için 750 bin TL krediye sıfır faizli kampanya uygulanıyor.

2- RENAULT DUSTER

Benzinli ve tam hibrit seçenekleri de bulunan Duster’ın en ucuzu LPG’li olanı. Benzinlisi 1.907.000 TL, LPG’lisi 1.780.000 TL’den satılıyor.

1- FIAT EGEA CROSS

2025 ile birlikte üretiminin bitmesi beklenen modelin ömrü biraz daha uzadı ve halen Bursa’da banttan iniyor. Benzinli versiyonu daha ucuz olmasına rağmen sadece düz vitesli üretiliyor. Diğer tüm modeller otomatik şanzımanlı olduğundan, doğru kıyaslama adına dizel olanı listeye girdi. 1,6 litre hacimli motor 130 beygir gücünde ve baz versiyonu 1.669.900 TL.