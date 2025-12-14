Erkan Ersöz
Orta sınıf elektrikli otomobillerde en uzun menzilli 20 model
Elektrikli otomobil satışlarındakison beş yıllık trend zirvede ve artık pazardan yüzde 18 pay alıyorlar. Karbon emisyonunu sıfırladığı için çevreci görülen bu araçlara halen mesafeli bakanönemli bir kesim de var. Şarj istasyon ağının yeni yayılması, hızlı sistemde dahi en az yarım saatte bataryanın doldurulabilmesi ve sürüş menzili temel handikapları.
Toyota, Honda, Nissan gibi Japonlar bu alanda temkinli hallerini koruyup, önceliği hibrit teknolojisine veriyor. Başta Çin, Kore ve Avrupalı üreticilerse yeni yatırımları sürekli elektrikli araçlara yapıyor. Menzili maksimuma taşımaya çalışan Mercedes-Benz, BMW, Audi gibi markaların başarılı örnek modelleri mevcut; ancak bu lüks araçlara ulaşmak çok sınırlı bir kitle için mümkün.
Fiyat üst sınırı 2,5 milyon TL
Bu yüzden ülkemizde satılan en uzun menzile sahip elektrikliler araştırmasını yaparken, satış fiyatı 2,5 milyon TL’nin altındaki orta sınıf araçları baz aldım. Menzil değerleri WLTP olarak adlandırılan, Türkçesiyle “Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü” standartlarına göre belirleniyor. Elbette yol koşulları, klima kullanımı, araç içi donanım ve sürüş stili menzil değerlerini değiştirebiliyor. Şehir içi dur-kalk trafiğinde menzil artarken, uzun yolda düşüyor. Kısacası verilen değerler, ortalama bir sürüşte karma kullanım biçimine göre açıklanıyor. Menzil, beygir gücü ve güncel fiyatıyla en iyi 20 modelse şu şekilde:
20- OPEL ASTRA ELEKTRİK
Menzil:415 km
Beygir Gücü:156
Fiyatı:2.240.000 TL
***
19- CITROEN Ë-C4 X
Menzil: 417 km
Beygir Gücü: 156
Fiyatı:2.061.000 TL
***
18- BYDATTO 3
Menzil: 420 km
Beygir Gücü: 201
Fiyatı:2.119.000TL
***
17- SKODA ELROQ
Menzil: 422 km
Beygir Gücü: 204
Fiyatı:2.105.600 TL
***
16- BYDDOLPHIN
Menzil: 427 km
Beygir Gücü: 201
Fiyatı: 1.610.000 TL
***
15- HYUNDAI IONIQ 6
Menzil: 429 km
Beygir Gücü:151
Fiyatı:2.225.000 TL
***
14- BYDSEALION 7
Menzil: 440 km
Beygir Gücü: 214
Fiyatı: 2.389.000 TL
***
13- HYUNDAIIONIQ 5
Menzil: 440 km
Beygir Gücü: 170
Fiyatı: 2.373.000 TL
***
12- BYDSEAL
Menzil: 460 km
Beygir Gücü: 214
Fiyatı: 2.249.000 TL
***
11- MINICOUNTRYMAN E
Menzil: 462 km
Beygir Gücü: 204
Fiyatı: 2.489.200 TL
***
10- RENAULTMEGANE E-TECH
Menzil: 468 km
Beygir Gücü: 220
Fiyatı: 2.259.500TL
***
9- CUPRABORN
Menzil: 487 km
Beygir Gücü: 204
Fiyatı: 1.970.000 TL
***
8- PEUGEOTE-3008
Menzil: 500 km
Beygir Gücü: 210
Fiyatı: 2.464.500 TL
***
7- BYDSEAL U EV
Menzil: 500 km
Beygir Gücü: 214
Fiyatı: 2.486.750 TL
***
6- CITROENË-C5 AIRCROSS
Menzil: 502 km
Beygir Gücü: 210
Fiyatı: 2.330.000 TL
***
5- OPELGRANDLAND ELEKTRİK
Menzil: 504 km
Beygir Gücü: 210
Fiyatı: 2.410.000 TL
***
4- TOGG T10X
Menzil: 523 km
Beygir Gücü: 218
Fiyatı: 2.172.000 TL
***
3- TESLAMODEL Y
Menzil: 534 km
Beygir Gücü:295
Fiyatı: 2.349.300 TL
***
2- KIAEV3
Menzil: 604 km
Beygir Gücü: 204
Fiyatı: 2.320.000 TL
***
1- TOGGT10F
Menzil: 610 km
Beygir Gücü: 218
Fiyatı: 2.188.000 TL