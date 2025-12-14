Orta sınıf elektrikli otomobillerde en uzun menzilli 20 model

Elektrikli otomobil satışlarındakison beş yıllık trend zirvede ve artık pazardan yüzde 18 pay alıyorlar. Karbon emisyonunu sıfırladığı için çevreci görülen bu araçlara halen mesafeli bakanönemli bir kesim de var. Şarj istasyon ağının yeni yayılması, hızlı sistemde dahi en az yarım saatte bataryanın doldurulabilmesi ve sürüş menzili temel handikapları.

Toyota, Honda, Nissan gibi Japonlar bu alanda temkinli hallerini koruyup, önceliği hibrit teknolojisine veriyor. Başta Çin, Kore ve Avrupalı üreticilerse yeni yatırımları sürekli elektrikli araçlara yapıyor. Menzili maksimuma taşımaya çalışan Mercedes-Benz, BMW, Audi gibi markaların başarılı örnek modelleri mevcut; ancak bu lüks araçlara ulaşmak çok sınırlı bir kitle için mümkün.

Fiyat üst sınırı 2,5 milyon TL

Bu yüzden ülkemizde satılan en uzun menzile sahip elektrikliler araştırmasını yaparken, satış fiyatı 2,5 milyon TL’nin altındaki orta sınıf araçları baz aldım. Menzil değerleri WLTP olarak adlandırılan, Türkçesiyle “Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü” standartlarına göre belirleniyor. Elbette yol koşulları, klima kullanımı, araç içi donanım ve sürüş stili menzil değerlerini değiştirebiliyor. Şehir içi dur-kalk trafiğinde menzil artarken, uzun yolda düşüyor. Kısacası verilen değerler, ortalama bir sürüşte karma kullanım biçimine göre açıklanıyor. Menzil, beygir gücü ve güncel fiyatıyla en iyi 20 modelse şu şekilde:

20- OPEL ASTRA ELEKTRİK

Menzil:415 km

Beygir Gücü:156

Fiyatı:2.240.000 TL

***

19- CITROEN Ë-C4 X

Menzil: 417 km

Beygir Gücü: 156

Fiyatı:2.061.000 TL

***

18- BYDATTO 3

Menzil: 420 km

Beygir Gücü: 201

Fiyatı:2.119.000TL

***

17- SKODA ELROQ

Menzil: 422 km

Beygir Gücü: 204

Fiyatı:2.105.600 TL

***

16- BYDDOLPHIN

Menzil: 427 km

Beygir Gücü: 201

Fiyatı: 1.610.000 TL

***

15- HYUNDAI IONIQ 6

Menzil: 429 km

Beygir Gücü:151

Fiyatı:2.225.000 TL

***

14- BYDSEALION 7

Menzil: 440 km

Beygir Gücü: 214

Fiyatı: 2.389.000 TL

***

13- HYUNDAIIONIQ 5

Menzil: 440 km

Beygir Gücü: 170

Fiyatı: 2.373.000 TL

***

12- BYDSEAL

Menzil: 460 km

Beygir Gücü: 214

Fiyatı: 2.249.000 TL

***

11- MINICOUNTRYMAN E

Menzil: 462 km

Beygir Gücü: 204

Fiyatı: 2.489.200 TL

***

10- RENAULTMEGANE E-TECH

Menzil: 468 km

Beygir Gücü: 220

Fiyatı: 2.259.500TL

***

9- CUPRABORN

Menzil: 487 km

Beygir Gücü: 204

Fiyatı: 1.970.000 TL

***

8- PEUGEOTE-3008

Menzil: 500 km

Beygir Gücü: 210

Fiyatı: 2.464.500 TL

***

7- BYDSEAL U EV

Menzil: 500 km

Beygir Gücü: 214

Fiyatı: 2.486.750 TL

***

6- CITROENË-C5 AIRCROSS

Menzil: 502 km

Beygir Gücü: 210

Fiyatı: 2.330.000 TL

***

5- OPELGRANDLAND ELEKTRİK

Menzil: 504 km

Beygir Gücü: 210

Fiyatı: 2.410.000 TL

***

4- TOGG T10X

Menzil: 523 km

Beygir Gücü: 218

Fiyatı: 2.172.000 TL

***

3- TESLAMODEL Y

Menzil: 534 km

Beygir Gücü:295

Fiyatı: 2.349.300 TL

***

2- KIAEV3

Menzil: 604 km

Beygir Gücü: 204

Fiyatı: 2.320.000 TL

***

1- TOGGT10F

Menzil: 610 km

Beygir Gücü: 218

Fiyatı: 2.188.000 TL