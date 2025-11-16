YIL SONU İNDİRİMLERİYLE EN UCUZ 10 SUV

Çok değil, yirmi yıl öncesine kadar SUV gövde tipli araçların pazar payı yüzde 10’u zor buluyordu. Arazi şartlarına uygun kullanımla öne çıkan bu araçlar, küresel bir trend olarak 2010’lu yıllardan itibaren büyük bir yükselişe geçti ve bugün ülkemizde satılan her üç araçtan ikisi SUV sınıfından olur hale geldi. İstisnasız her markanın boy gösterdiği bu segment, gelecek yatırımlarından da aslan payını alıyor.

Geleneksel yıl sonu indirimler eşliğinde, güncel fiyatlarla hepsi otomatik vitesli en ucuz 10 modelse şöyle sıralanıyor:

10- SSANGYONG TIVOLI

Korece “ikiz ejder” anlamına gelen Ssangyong markası, çelik sanayinden otomotive geçtiği andan beri sadece SUV ve pikap sınıfında araçlar üretiyor. Tivoli modelinde kullanılan 1,5 litrelik benzinli motor sağladığı 163 beygirle listenin en güçlüsü aynı zamanda. Araç 1.780.000 TL etiket taşıyor.

***

9- KIA STONIC

1 litre hacimli motorundan 100 beygir güç alan Stonic, 100 km ortalamada 5,8 litre benzin tüketimiyle de dikkat çekiyor. Otomatik vitesli olarak üç donanım seviyesi bulunan model, 1.760.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

***

8- RENAULT DUSTER

Listenin ağırlığını B-SUV sınıfı araçlar oluştursa da C sınıfında yer alan yerli üretim Duster istisnalardan biri. Geçen yıl Bursa’da Renault logosuyla banttan indiğinde hibrit ve LPG’li motor seçenekleri de vardı. Ancak pazardaki karşılığı sonrası 145 beygir güç üreten benzinli versiyonuyla yola devam ediyor. Duster için 1.745.000 TL’den başlayan rakamlar isteniyor.

***

7- SKODA KAMIQ

Yeni model yatırımlarını SUV sınıfına yaparak büyümeye devam eden Skoda, Kamiq modelinde 1 litre hacimli 115 beygir güç üreten motor kullanıyor. Geniş bir donanım yelpazesine sahip aracın fiyatı 1.733.900 TL’den başlıyor.

***

6- FIAT 600

Fiat, en ucuz 10 SUV listesine iki farklı modelle girmeyi başarıyor. Elektrikli versiyonu da bulunan B-SUV modeli 600, listenin tek hibrit aracı aynı zamanda. Modelde 136 beygir güçteki 1,2 hacimli yarı hibrit motor mevcut. Başlangıç fiyatıysa 1.687.900 TL.

***

5- SEAT ARONA

Volkswagen Grubu çatısı altında Skoda Kamiq ile aynı motor altyapısına sahip İspanya üretimi Seat Arona, yaklaşık 50 bin TL daha ucuz, rekabetçi bir etiket taşıyor. Aracın satış fiyatı 1.686.000 TL.

***

4- FIAT EGEA CROSS

Yerli üretim üç model bu listeye girdi. Bunlardan Egea Cross için artık sayılı günler kaldı, çünkü Tofaş pek yakında farklı modellere üretimi kaydıracak. Egea Cross’un farklı bir yanı da otomatik vitesli olarak sadece 130 beygir güçteki dizel motorla banttan inmesi. Aracın baz versiyonu 1.644.900 TL’den satılıyor.

***

3- HYUNDAI BAYON

Aynı patronaj çatısında bulunma sebebiyle Kia Stonic ile aynı motor altyapısındaki Bayon, yerli üretim olmanın büyük avantajını yaşıyor. Kore’den ithal edilen kardeş modelinden neredeyse 200 bin TL daha ucuz olarak, en düşük otomatik viteslisine 1.581.000 TL talep ediliyor.

***

2- DFSK FENGON 500

Çinli modelin 1.550.000 TL’lik fiyatı onu oldukça ucuz kılıyor. Ancak pazardaki satış adetleri de çok düşük. Bunun ana nedenlerinden biri 105 beygirlik 1,5 litre hacimli benzinli motorunun, 100 km ortalamada 8,3 litre gibi rakiplerinin epey üzerinde bir yakıt tüketim verisine sahip olması.

***

1- DACIA SANDERO STEPWAY

Listenin zirvesinde ülkemizde B-SUV sınıfının satış rakamlarında açık ara lideri Sandero Stepway yer alıyor. Hatchback versiyonu Sandero da Avrupa çapında en çok satan otomobil aynı zamanda. 90 beygirlik üç silindirli benzinli motor kullanılan modelin bu başarısında daha erişilebilir etikete sahip olması etken. Model 1.420.000 TL’den satılıyor.