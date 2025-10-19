Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu

Dünyanın en tanınmış marka danışmanlık şirketlerinden biri olan ve özellikle “En İyi Küresel Markalar” raporuyla tanınan Interbrand’in, 2025 edisyonu açıklandı. İlki 2000 yılında yayınlanan rapor, markaları finansal performans, tüketici tercihlerine etkisi ve gelecekteki gelir potansiyeli gibi kriterlere göre sıralıyor.

Rapora bu yıl da bilişim teknolojisi devleri damga vurdu. Apple 470,9 milyar dolar piyasa değeriyle birinciyken, Microsoft 388,5 milyar dolar, Amazon 319,9 milyar dolar ve Google 317,1 milyar dolarlık tablolarla onu takip etti. Beşinci sıradaki Samsung ile birlikte değerlemeler dramatik biçimde 100 milyar doların altına iniyor. Toplam 75 şirketin bulunduğu raporda 10 otomobil markası yer alırken, sıralamaya altıncı basamaktan itibaren giriyorlar.

Porsche – 15 milyar dolar

Sıralamada 15 milyar dolar değerle 57’inci olan Porsche, Nazilere uzanan ilginç bir tarihe sahip. Avusturyalı otomotiv mühendisi Ferdinand Porsche, Hitler’in en sevdiği girişimcilerden biriydi ve 1934’te halk otomobilini tasarlamakla görevlendirildi. “Halkın Arabası” Volkswagen bu projeyle doğarken, dünya savaşı sırasında sadece askeri araçlar üretildi. Porsche’nin mühendislik becerisinin, Hitler’in politik propagandasıyla birleşmesi hem otomotiv tarihinin en çok satan modellerinden biri olan Beetle’ı (bizdeki kaplumbağa) hem de tartışmalı bir mirası ardında bıraktı. Volkswagen ve Porsche, savaş sonrası dönemde ayrı ama teknik olarak bağlantılı iki marka halinde yola devam etti.

Volkswagen – 15 milyar dolar

Rapordaki on markanın beşi Alman, ikisi Japon, birer tane olarak ABD, Kore ve İtalya kökenli. Volkswagen de 15 milyar dolar piyasa değeriyle 56’ıncı sırada yer alan diğer bir Alman marka. Son dönemde yeni yatırımlarını sadece elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modellere yapan grubun, dünya çapında 115 üretim tesisi bulunuyor. Bu tesislerin 17’si Avrupa ülkelerinde bulunurken, Amerika, Asya ve Afrika kıtalarında da faaliyet gösteriyor.

Ferrari – 15,4 milyar dolar

Otomotiv mühendisliğinin yarış tutkusuyla birleştiği bir öyküye sahip Ferrari’nin tarihçesi, kurucusu Enzo Ferrari ile özdeşleşmiş durumda. 1920’lerde Alfa Romeo’nun yarış pilotu olan Enzo, 1947’de kendi adını taşıyan ilk otomobili tanıttı ve aynı yıl ilk yarış zaferini elde etti. O andan beri lüks spor otomobil denince ilk akla gelen marka, günümüzde Fiat Grubu’nun altında yer alıyor. Aynı zamanda satılan araç başına en kârlı şirketlerin başında gelen Ferrari, Interbrand’in listesinde 15,4 milyar dolar piyasa değeriyle 54’üncü sırada.

Audi – 15,4 milyar dolar

Almanya’nın köklü markalarından Audi, 2018’de e-tron koduyla ilk tamamen elektrikli aracını piyasaya sürdü. 2033’e kadar içten yanmalı motor üretimini durdurmayı planlayan firma, günümüzde Volkswagen Grubu’nun lüks markası olarak dünya çapında 100’den fazla ülkede faaliyette. Avrupa dışında Çin, Meksika ve Hindistan gibi ülkelerde de üretilen Audi, 15,4 milyar dolar değerle raporda 52’inci sırada bulunuyor.

Hyundai – 24,6 milyar dolar

Küçük atölyeden küresel bir dev hikâyesine sahip Hyundai’nin, listedeki rakiplerine göre çok daha yeni bir tarihçesi var. Kısa zamanda büyük yol kat eden Koreli marka, elektrikli araç dönüşümünde de bir hayli iddialı. Önümüzdeki yıl Türkiye’de de elektrikli araç üretmeyi planlayan Hyundai, 24,6 milyar dolar değerle listede 30’uncu sırada yer alıyor.

Honda – 24,8 milyar dolar

Hyundai’nin bir basamak üstünde 29’uncu sıradaki Honda’nın piyasa değeriyse 24,8 milyar dolar. Geçen yıl Nissan ve Mitsubishi ile birleşme aşamasına gelip son anda masadan kalkan şirket, rakipleri gibi elektrikli araçlardan ziyade, hibrit motor sistemlerini geliştirmeye yatırım yapıyor.

Tesla – 29,5 milyar dolar

Dünyanın en zenginlerinden Elon Musk’ın serveti, teknoloji ve ulaşım şirketlerine yaptığı erken yatırımlar, kurucu ortaklıklar ve hisselerden kaynaklanıyor. Listedeki en kısa tarihe sahip Tesla şirketine 2004’te yatırımcı ve yönetim kurulu başkanı olarak katılan Musk, az zamanda en büyük hisse sahibi oldu. 2010’larda yükselişe geçen Tesla, son yıllarda değer kaybetmeye başladı. Yine de Interbrand raporunda 29,5 milyar dolar değerle 25’inci sırada bulunuyor.

BMW – 46,8 milyar dolar

Uçak motorları üretimiyle başlayıp, önce motosiklet sonra da otomobil dünyasına adım atan BMW, 2025 yılı sonuçlarına göre dünyanın en değerli üçüncü otomotiv markası konumunda. 46,8 milyar dolarlık değerle küresel markalar arasında 14’üncü sırada bulunan Alman devi, elektrikli araçlara geçişte de öncü bir rol oynama peşinde.

Mercedes-Benz – 50,1 milyar dolar

Dünyanın ilk seri üretim otomobillerinin mucidi Mercedes-Benz markası 50 milyar doları aşan piyasa değeriyle küresel sıralamada 10’uncu sırada yer alıyor. Otobüsten otomobile çok geniş bir yelpazede sektörde üretim yapan lüks marka, elektrikli mobiliteye EQ alt markasıyla adım attı.

Toyota – 74,2 milyar dolar

74 milyar dolar aşan değeriyle en yakın rakibinin bile açık ara önündeki Toyota, küresel sıralamada da büyük teknoloji şirketlerinin hemen ardında 6’ıncı sırada raporlandı. Toyota aynı zamanda üst üste 22’inci kez dünyanın en değerli otomotiv markası seçilerek istikrarlı başarısını sürdürdü. 2004’ten beri otomotiv markaları arasında zirvede bulunan şirketin piyasa değeri bu yıl yüzde 2 arttı. Şirketin çoklu mobilite yaklaşımı; hibrit, şarj edilebilir hibrit, bataryalı elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlar gibi farklı teknolojilerini eş zamanlı geliştiren bir strateji içeriyor.