2026’da yollarımıza çıkacak otomobilde en yeni modeller

1 milyon satış adedi barajının rahat geçildiği 2025’in ardından, sektör yeni yılda yeni modellerle çıtayı daha da yukarı taşıma hedefinde. Şubat’a kadar geçen seneden kalan stokların eritilmesiyle geçirilecek ve Mart’tan itibaren yılsonuna dek her ay yeni bir lansmana şahit olacağız. Türkiye’nin en yaygın halk araçlarından en lüks otomobillerine kadar 2026’da yollarda göreceğimiz yepyeni modellerin sayısı 40’ı aşacak.

YENİ CLİO MART’TA

Renault Clio

Yerli üretim Clio, ülkemizde hem sıfır hem de ikinci el araç pazarının en çok satan modeli. Altıncı nesli Eylül’de Münih Fuar’ında tanıtılırken, bugüne dek 5 milyondan fazla üretildiği Bursa’daki tesisler yine ana üretim merkezi olacak. Araçlar banttan inmeye başladı ve yılın ilk çeyreğinde pazara sunulacak. Tasarımda ön yüzdeki ince LED farlar, geniş hava girişleri, arka kısımda yeni stop lambaları ve krom detaylar dikkat çekiyor. Yeni Clio’da 160 beygirlik tam hibrit ve 1,2 litre hacimli 115 beygirlik benzinli motor seçenekleri var. Hibrit için 100 km ortalamada 3,9 lt, benzinli içinse 5,1 yakıt tüketim verisi açıklanıyor.

ASIL BOMBA EYLÜL’DE HYUNDAİ’DEN

Hyundai Ioniq

Hyundai ülkemizde toplam 15 modelini satışa sunuyor ve bunların üçü yerli üretim. Marka son yıllarda yeni yatırımlarını elektrikli araçlar üzerine yoğunlaştırdı. A’dan E’ye kadar tüm segmentlerde bu tür modelleri mevcut. C sedan sınıfında ilgi gören Ioniq 6 modelinin makyajlı versiyonu Haziran’da satışa çıkacak. Ancak asıl büyük hamle, Eylül’de Togg’dan sonra Türkiye’de üretilen ikinci elektrikli araç unvanına sahip Ioniq 3 olacak. Uygun fiyatlı, günlük kullanımda pratik elektrikli araç çözümü sunma hedefine sahip model, İzmit’te üretilip Avrupa’ya ihraç edilecek. İki batarya seçeneği olması öngörülen aracın, 201 beygirlik motora sahip olması bekleniyor. Henüz net görselleri paylaşılmayan modelin ön izlemesi “Concept Three” adıyla yapıldı.

TOYOTA’DAN İKİ YENİ, BİR MAKYAJLI

Toyota Hilux

Düşük yakıt tüketimiyle B-SUV sınıfının iddialı modeli Yaris Cross Hybrid, yılın ilk yarısında makyajlanmış haliyle vitrinde yerini alacak. Ancak Toyota’nın asıl yenilikleri üst segmentteki araçlarında. SUV modeli RAV4’ün tamamen yeni halinin Nisan ayında yollarda olması planlanıyor. Ülkemizin pikap sınıfında en çok satan modeli Hilux’ın yeni neslini de önümüzdeki yaz göreceğiz. Dokuzuncu nesil Hilux’da hibrit teknolojisi dizel motorla entegre çalışacak.

BYD ATTO 2’NİN HİBRİTİ YOLDA

BYD Atto 2

Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden BYD, Türkiye’de ürün yelpazesini yılın son ayında B-SUV segmentinde yer alan Atto 2 modeliyle genişletmişti. 1.529.000 TL gibi sınıfı için rekabetçi bir fiyatla satışa çıkan modelin şarj edilebilir hibrit versiyonu Atto 2 DM-i da bahar aylarında ülkemize gelecek. 4,3 metrelik kompakt araç 90 km’ye hıza kadar elektrikli motorunu kullanırken, hibrit teknolojisi sayesinde çok uzun menzil ve çok düşük yakıt tüketimi vadediyor.

ELEKTRİKLİ OPEL’LERİN EN HIZLISI

Opel Mokka GSE

Opel’in tamamen elektrikli en güçlü otomobili olacak yeni Mokka GSE geçen Temmuz’da dünyaya tanıtıldı. 280 beygirlik gücü ve ürettiği 345 Nm tork ile sıfırdan 100 km hıza 5,9 saniyede ulaşan araç, özel süspansiyonu ve 20 inç jantları ile görünümüyle de iddialı. Mart ayında satışa sunulacak modelin yanı sıra, Ocak’ta dünya prömiyeri yapılacak yeni nesil Astra’nın da 2026 içinde ülkemize gelmesi bekleniyor.

SKODA PERFORMANS ATAĞINDA

Skoda Fabia 130

Elektrikli araçlarla ürün gamını genişletip, ülkemizdeki pazar payını giderek artıran Skoda, yılın ilk çeyreğinde performanslarıyla dikkat çeken iki yeni modeli sahaya sürecek. Bunlardan markanın B hatchback modelinin özel serisi Fabia 130, markanın 130’uncu yaşına bir selam niteliği taşıyor. 175 beygirlik benzinli motoruyla sıfırdan 100 km hıza 7,4 saniyede ulaşan model, alçaltılmış spor süspansiyon ve yeniden kalibre edilmiş direksiyon sistemiyle daha çevik bir yol tutuşu sağlıyor.

YENİ 308 YAZI BEKLİYOR

Peugeot 308

Peugeot, 2025’in son günlerinde 408 ve 2008 modellerinin hibrit versiyonlarını Türkiye’de satışa çıkardı. Ancak asıl beklenen, C hatchback sınıfının iddialılarından yeni 308’in geliş tarihi. Markanın planlamasına göre yaz aylarında getirilecek yeni 308’in, benzinli hibrit, 450 km’ye varan menzil sunan tamamen elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve dizel olmak üzere dört farklı motor seçeneği bulunacak. Model, beş donanım seviyesiyle geniş bir yelpaze sunuyor.

VOLKSWAGEN BİNEK VE TİCARİDE

Volkswagen T-Roc

Volkswagen, 2026’nın ilk çeyreğinde Avrupa’da en çok satan modeli T-Roc’un, iç ve dış tasarımı, motor, sürüş teknolojileri ve asistan sistemleriyle öne çıkan yeni neslini pazara sunacak. Ticari araç tarafındaysa Mayıs ayında Transporter modelinin çift kabin pikap versiyonunu; Aralık ayında da Caddy ve Multivan modellerinin makyajlı versiyonlarını tüketicilerle buluşturacak.

İTALYAN İŞİ JEEP GELİYOR

Jeep Compass

Stellantis Grubu çatısı altında bulunan onlarca markadan Jeep’in, ülkemizde de karşılık bulan Compass modeli, üçüncü nesliyle İtalya'da üretilmeye başlandı. C ‑ SUV sınıfı araç otoyolların yanı sıra arazi koşullarında da iddialı. Hibrit ve şarj edilebilir hibritin dışında, 375 beygir gücüne kadar çıkan ve 650 km’ye kadar menzil sunan tamamen elektrikli versiyonu da bulunuyor. Yeni Compass’ın Mart ayında sunulması planlanıyor.

YENİ SEAT IBİZA PEK YAKINDA

Seat Ibiza

Seat da yılın ilk çeyreğinde yenilediği iki modelini satışa çıkaracak. Kapsamlı bir makyaj operasyonu geçiren Ibiza’da 1 ve 1,5 litre benzinli motor seçenekleri mevcut. Markanın B-SUV sınıfı aracı Arona modeli de yeni haliyle getirilecek. Öte yandan Seat çatısı altından doğan Cupra markasının tamamen elektrikli Born modelinin makyajlı versiyonu da yaz aylarında ülkemizde olacak.

BMW ELEKTRİKLİDE İDDİALI

BMW iX3

BMW, 30’dan fazla modelle ülkemizde en geniş yelpazeye sahip markalardan. 2026 içinde üç yeni modelle ürün gamını daha da genişletecek. Bahar aylarında tamamen elektrikli ve yeni iX3 yollarla bulaşacak. Markanın en lüks sınıfı 7 serisinin elektriklisi yaz, dizel yarı hibrit versiyon ise sonbaharda pazara çıkacak.

AUDİ’DEN SEKİZ YENİ MODEL BİRDEN

Audi A3 Sedan

Markanın en mütevazı serisi A3 ailesinin makyajlı versiyonları yazın geliyor. A6 Sedan’ın hibrit ve RS5 modelinin Avant ve Sedan kasalarının şarj edilebilir hibrit versiyonları bahar aylarında vitrinde olacak. Q4 e-tron ve Q7 modelinin yeni versiyonu, Ağustos’u bekliyor. Audi’nin asıl sürprizi Ekim’den sonra getirilecek C-SUV segmentinde yer alan tamamen elektrikli olan yeni modeli.