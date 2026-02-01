Çinliler atakta Japonlar zirvede: Dünyada en çok satan 10 otomotiv markası

Yirmi yıl önce ucuz işçilik ve malzemenin gücüyle küresel pazara açılan Çin otomotiv endüstrisi, yatırımlarını sürekli elektrikli araçlara yaptı ve bu segmentin giderek artan payıyla dünyanın en güçlüleri arasına girdi. Piyasanın geleneksel hakimleri Avrupalı ve Amerikan üreticiler değişen koşullara ayak uydurmaya çalışırken, hibrit teknolojisinin öncüsü Japonlarsa zirveyi bırakmaya niyetli değil. Geçen yıl dünyada en çok satan otomotiv üretici grupları şöyle sıralandı:

10- FORD

Ford ve Lincoln olarak sadece iki marka altında satış yapan şirketin 2025 yılı toplam rakamı yaklaşık 2,2 milyon adet oldu. Bu veri önceki yıla göre yaklaşık yüzde 6’lık bir artışa işaret ediyor. Ford’un F Serisi pikapları toplam satışlarının neredeyse yarısını oluşturdu.

9- GENERAL MOTORS

General Motors’un dünya çapında toplam araç satışına ilişkin şirketten doğrudan bir açıklama bulunmamakla birlikte, güvenilir endüstri raporlarına göre 2,85 milyon araç sattığı tahmin ediliyor. Bu rakam yıllık yüzde 5,5 artış anlamına gelirken, satışlar büyük ölçüde ABD ve Kanada’da gerçekleşti. Chevrolet’nin Silverado modeli 950 bin adetle grubun lokomotifi.

8- SUZUKI

Suzuki, dünya çapında yaklaşık 3,3 milyon adet araç satışıyla önceki yıla göre yüzde 1,4 artış kaydederek, Japon üreticiler arasında önemli bir performans gösterdi ve Nissan’ı geride bıraktı. Grup özellikle Hindistan, Endonezya, Filipinler gibi Asya ülkelerinde çok güçlü bir pozisyonda.

7- HONDA

Honda’nın 2025’teki küresel satışı yaklaşık 3,5 milyon adet ve bu 2024’e göre yüzde 7,5 oranında düşüş yaşadığı anlamına geliyor. ABD’de 1,43 milyon araç satışıysa yüzde 0,5’lik küçük bir artışa denk geliyor.

6- GEELY

Çinli Geely Grubu, kendi markasıyla geçen yıl 3 milyon 20 bin adet satış rakamıyla büyük sıçrama kaydetti. Elektrikli ve şarj edilebilir hibritleri kapsayan yeni enerjili araç satışları 1,69 milyon adede yükselerek yıllık yüzde 90’a yakın arttı. Yanı sıra benzinli araçlarda da güçlü kaldı ve 1,21 milyon adetle küçük de olsa bir artış yakaladı. Grubun bünyesindeki Volvo ve Polestar gibi bağlı markalar da dahil edilince toplam satışlar 4 milyon adedin üzerinde bulunuyor.

5- BYD

Elektrikli araç pazarının lideri BYD, 2025’te 4,5 milyon adedin üzerine çıkarak 2024’e göre yüzde 7’nin üzerinde artışa imza attı. Satışlarda tamamen elektrikli araçlar 2,25 milyon, şarj edilebilir hibritler ise 2,29 milyon olarak kaydedildi. Bu sonuçlarla Çinli BYD, en büyük rakibi Amerikan Tesla’yı misliyle geçti.

4- STELLANTIS

Hollanda merkezli çok uluslu otomotiv grubu Stellantis, 2021'de Fransız PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler şirketlerinin birleşmesiyle kurulmuştu. Grup bünyesinde Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Fiat, Jeep, Opel ve Peugeot gibi yirmiye yakın marka bulunuyor. Grup Avrupa’da daha iddialı ve 2,4 milyonun üzerinde sattı. Küresel toplam net olarak açıklanmasa da 5,5 milyon seviyesine yakın olduğu tahmin ediliyor. Türkiye adına bir dipnot: Citroen için dünyada ikinci, Peugeot içinse üçüncü pazarı ülkemiz oldu.

3- HYUNDAI & KIA

Güney Koreli otomotiv devi, Hyundai markasıyla dünya çapında yaklaşık 4,14 milyon adet araç sattı ve bu rakam önceki yıla göre neredeyse aynıydı. Ancak elektrikli araçlarda yaptığı atakla Kia markası, 3,1 milyon adedin üzerine çıkarak kendi tarihinin en yüksek yıllık satış rakamını gerçekleştirdi. İki markanın birleşik küresel satışı toplamda 7,28 milyona ulaştı.

2- VOLKSWAGEN

Grup çatısı altında Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Porsche, Bentley ve Lamborghini gibi çok sayıda marka var. 2025’te dünya genelinde tüm markalarıyla birlikte sattığı araç sayısı ise 8,98 milyon adet oldu. Satışlar 2024’e göre hafifçe düşmüş olsa da halen dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri konumunda.

1- TOYOTA

Zirvedeyse 2020’den beri sürdürdüğü dünya liderliğini koruyan Toyota var. Türkiye’de ve Avrupa’da tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşan marka, küresel çapta 11,3 milyon adedin üzerine çıkarak önceki yıla göre yüzde 4,6 büyüdü. Corolla, 1,2 milyon adetle dünyada en çok satılan model olurken, ilk on içerisinde RAV4, Camry ve Hilux da yer aldı. Markanın tam hibrit araç satışları yüzde 7 yükseldi.