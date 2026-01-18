Yeni modellerle liste değişti: Küçük sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10

En düşük A’dan en lüks F’ye kadar kategorize edilen otomobil sektöründe, B sınıfı giriş seviyesi olarak kabul ediliyor. Kıvrak sürüş yetenekleri, nispeten düşük yakıt tüketimi, park kolaylığı şehir içi kullanımda bu sınıfı avantajlı kılarken, B segmenti beş kapılı diye de tabir edilen hatchback gövde tipiyle özdeşleşmiş durumda. SUV’lerin hoyrat yükselişine karşın, ülkemizde geçen yıl 116 bin adetten fazla B hatchback araç satıldı. 2026’da rekabet artacak, çünkü yeni gelen ve yakında gelecek modeller mevcut. Güncel durumla en ucuz 10’u ise şöyle:

10- HONDA JAZZ

HONDA JAZZ

Benzinli motoru 107, elektromotoru 122 beygir güç üreten tam hibrit Jazz, 100 km’de ortalama 4,5 litre yakıt tüketimiyle oldukça iddialı. Japonya’dan ithal edilen model, vergi uygulamalarıyla geçen yazdan beri 300 bin TL zamlanarak, 1.880.000 TL’den satılıyor.

9- TOYOTA YARIS

TOYOTA YARIS

Listede iki hibrit, iki elektrikli, altı benzinli model yer alıyor. Hibritlerden diğeri Yaris, 100 km’de 3,9 litre benzin tüketimiyle hayli cimri. Dünya genelinde 2025 yılı satış verileri tam olarak netleşmedi, ama Yaris yılın ilk yarısında küresel çapta en çok satan B hatchback modeldi. Güncel başlangıç fiyatıysa 1.878.000 TL.

8- OPEL CORSA

OPEL CORSA

Corsa’nın elektrikli, hibrit ve benzinli üç versiyonu ülkemizde satılıyor. Fakat listeye aralarındaki en ucuz olan 1,2 litre hacimli motordan 100 beygir güç alan benzinlisi girebiliyor. Modelin fiyatı geçen Ağustos’a göre 260 bin liradan fazla artarak, 1.749.000 TL’ye ulaştı.

7- SKODA FABIA

SKODA FABIA

1999’dan beri banttan inen Fabia, toplamda 6 milyon adet üretime yaklaştı. 115 ve 150 beygirlik iki farklı motor seçeneği bulunan aracın 2025 model yılının bu ay için kampanyalı fiyatı 1.733.700 TL. Modelin çok yakında, markanın 130’uncu yılını simgeleyen Fabia 130 versiyonu da gelecek.

6- BYD DOLPHIN

BYD DOLPHIN

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD’nin, B hatchback temsilcisi Dolphin 201 beygir gücünde ve karma sürüşte 427 km menzile sahip. Aracın fiyatına altı ayda yaklaşık 100 bin TL zam geldi ve 1.719.000 TL’den satılıyor.

5- RENAULT CLIO

RENAULT CLIO

Avrupa’da önemli bir pazar payı olan Clio, ülkemizde sadece kendi sınıfında değil, tüm araç yelpazesinin içinde en çok satan model olmayı sürdürüyor. Yeni neslin üretimi Bursa’daki fabrikada başladı, ama şimdilik vitrinde 2025 model yılı araçlar duruyor. Onun da fiyatı Ağustos’tan bu yana 180 bin lira zam görerek 1.625.000 TL’ye çıkmış durumda.

4- SEAT IBIZA

SEAT IBIZA

Listede bulunan araçlardan geçen seneye göre fiyatı düşen tek örnek Ibiza. Bunun da sebebi Nisan başına kadar Ibiza ve Arona modellerinin yenilerinin gelecek olması. 1 litrelik benzinli motorundan 115 beygir güç alan 2025 model Ibiza 1.601.646 TL’den satılıyor.

3- HYUNDAI i20

HYUNDAI i20

Clio ile birlikte bu sınıftaki yerli üretim ikinci model olan i20, ülkemizde ve Avrupa’da sınıfında ilgi gören araçlardan. Otomatik vitesli versiyonu geçen yaza göre yaklaşık yüzde 15 zamlanarak 1.502.000 TL’ye çıktı. Aracın 2026 model yılını almak için 30 bin TL daha fazla talep ediliyor.

2- CITROEN e-C3

CITROEN e-C3

2025 Haziran’ında tam elektrikli e-C3, 1.100.000 TL’den başlayan fiyatla satışa ilk kez sürülmüştü. Temmuz’daki ÖTV düzenlemesiyle 1.300.000 TL’ye çıkan etiketin güncel hali 1.420.000 TL. Aracın şehir içi sürüş menzili 446 km olarak açıklanıyor.

1- DACIA SANDERO

DACIA SANDERO

Önce Duster Renault’ya geçti, ürün gamı geçen sonbahar iki modele indi, Ocak ayı itibariyle ise Dacia markasıyla sadece yenilenen hatchback Sandero vitrinde kaldı. 1.240.000 TL’den başlayan fiyatla bu hafta Türkiye’de satışa sunulan model sınıfının en ucuzu, ancak listedeki tüm modeller otomatik vitesliyken, Sandero şimdilik sadece manuel şanzımanlı getiriliyor. Toplamda satış oranları yüzde 5’e kadar gerileyen düz vitesli araçlar içinde şansı ne olacak yakında görülecek.