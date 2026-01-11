Yeni yılda fiyatı düşen de var uçan da: En ucuz 10 hibrit otomobil

2025’te, yaklaşık 1,37 milyon adetle otomotiv pazarında tüm zamanların yıllık rekoru kırıldı. Bu bir önceki rekor yaşanan 2023’e göre yüzde 10’dan fazla büyüme demek. Benzinliler yüzde 14, dizeller yüzde 16 düşerken; hibritler yüzde 63, elektrikli araç satışlarıysa yüzde 82 arttı. Yeni nesil yakıt teknolojili araçlar artık pazarın yarısına karşılık geliyor.

Ocak ayı itibariyle 2026 model yılı araçların piyasaya çıkışı oldukça sınırlı. Markalar 2025 model araçlara dönük kampanyaları sürdürürken, fiyatta indirime gidenler de, yeni yıl zammı yapanlar da mevcut. Hal böyle olunca sadece üç ay içinde en ucuz hibrit araçlar listesi tamamen alt üst olmuş durumda.

10- RENAULT CAPTUR

RENAULT CAPTUR

160 beygirlik yarı hibrit motoruyla listenin en güçlü araçlarından biri olan B-SUV sınıfı Captur, Ekim ayında 1.900.000 TL’den satılıyordu. Yeni yılla birlikte fiyatı yüzde 8’den fazla zamlanarak 2.065.000 TL’ye çıktı.

9- SUZUKI VITARA

SUZUKI VITARA

1,4 litrelik yarı hibrit motor taşıyan Vitara, Ekim ayından bu yana sadece 14 bin TL zamlandı. Araç tek renk seçenekli tercih edilirse fiyatı 1.999.000 TL’ye geliyor.

8- NISSAN QASHQAI

NISSAN QASHQAI

Nissan ise Qashqai modelinin 1,3 litre hacimli 158 beygirlik yarı hibrit versiyonunda çarpıcı bir kampanya yapıyor. Nakit alımda yaklaşık 400 bin TL indirime gidilen aracın fiyatı 1.999.000 TL’den başlıyor.

7- CITROEN C3 AIRCROSS

CITROEN C3 AIRCROSS

Ekim’de fiyatı 1.798.000 TL olan 2025 model yılı aracın fiyatı, 1.874.000 TL’yi gördü. 1,2 litre hacimli 145 beygirlik C3 Aircross’un 2026 model yılı tercih edilirse etiket değeri 1.954.000 TL’ye ulaşıyor.

6- HONDA JAZZ

HONDA JAZZ

Honda için Türkiye’de işler yolunda değil. Yüzde 10 büyüyen pazarda satışları yaklaşık 7.500 adet azalarak yüzde 31 düştü. Benzinli Civic Sedan vergilendirme sisteminden dolayı rekabetçiliğini kaybettiği gerekçesiyle artık satılmayacak ve model yelpazesi de oldukça daraldı. B hatchback sınıfı Jazz’ın fiyatıysa üç ayda 200 bin liraya yakın artışla 1.880.000 TL’ye çıktı.

5- TOYOTA YARIS HYBRID

TOYOTA YARIS HYBRID

Yerli üretimin avantajını kullanan bir diğer Japon Toyota içinse, tam tersine işler tıkırında. Geçen yıl satışlarını yüzde 47,5 artıran marka, her sınıftan yedi farklı tam hibrit modeli pazara sunuyor. Bunlardan en ucuzu 1.878.000 TL’den satılan hatchback model Yaris.

4- OPEL CORSA

OPEL CORSA

Corsa’nın 100 ve 136 beygirlik iki farklı motor seçeneği var. 2025 model yılı olarak satılan aracın 100 beygirliği 1.833.000 TL’yken, diğeri 1.998.000 TL’den satılıyor.

3- FORD PUMA

FORD PUMA

Ford da geçen seneyi adet bazında düşüşle kapatanlardan. Ancak bu rekabetçiliğini artırmasına yol açmış görünüyor. 1 litre hacimli 125 beygirlik hibrit Puma’nın fiyatı 50 bin liranın üzerinde indirilerek, 1.787.100 TL’ye çekilmiş durumda.

2- FIAT 600

FIAT 600

En çarpıcı indirimlerden biri de Fiat 600’de. 136 beygirlik B-SUV aracı, Ekim 2025 fiyatına göre 137 bin TL düşüğüne, 1.697.900 TL’den alabiliyorsunuz.

1- FIAT GRANDE PANDA

FIAT GRANDE PANDA

Sonbaharda elektriklisi getirilen Grande Panda’nın hibrit versiyonu yılın son haftasında piyasaya çıktı. 10,25 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve piksel LED teknolojili farların standart olduğu aracın iki farklı donanım seviyesi var. 3,99 metre uzunluk, 1,58 metre yüksekliğe sahip, üç silindirli motorundan 100 beygir güç alan Grande Panda, 1.549.900 TL’den başlayan fiyatıyla şu an ülkedeki en ucuz hibrit model.