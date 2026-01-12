Bilal Erdoğan fırtınası!..

Bilal Erdoğan İlim Yayma Vakfı Başkanı sıfatıyla TGSP’ nin ( Türkiye Gençlik STK’ları Platformu) genel kurulunda konuşmuş…

Genel Kurula Spor Bakanı, Spor Bakan yardımcısı. İstanbul Valisi, AKP İstanbul İl Başkanı gibi şahsiyetlerde katılmış…

Aklıma gelmişken….

Herhalde Bilal Erdoğan konuşma yapacak diye koltukları doldurmuşlardır. Tıpkı 1 Ocak sabahı Galata köprüsünde yapılan Gazze yürüyüşüne adını listeye yazdırmak için katılanlar gibi!...

Biliyorsunuz Gazze mitingine Bilal Erdoğan organize etti diye yüzlerce ünlü katıldı. Fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaştılar. Vicdanlarında Gazze değil Bilal hassasiyeti ağır basmıştı!..

Yalakalığın nirvana yaptığı saatler desem ayıp olur mu?

Neyse bu ayrı konu…

Dönelim TGSP genel kurulunda Bilal Erdoğan’ın yaptığı konuşmaya…

Konuşmasının bir yerinde demiş ki;” Yeniden bu toplumda 'Dindar olan insan iyidir' yargısını güçlendirmek zorundayız. Müslümanlar olarak bizim dinimizi doğru temsil etmemizin yolu, bu toplumda iyiliklerin kaynağının yine Müslüman insanlardan geldiğini, yine dindar insanlardan geldiğini muhakkak ve kesin şekilde yerleştirmekten geçtiğini düşünüyorum.”

Altını çizdiğim sözü şu: Yeniden toplumda dindar insan iyidir algısını güçlendirmek zorundayız’

Yeniden!...

Demek ki eskiden böyle bir algı vardı dindar ahlaklıydı bu algı bozuldu, dindar insan iyi insan olmaya bilir algısı yerleşti…

Ne zamandan beri?

Bilal bey yanıt versin…

Son zamanlarda dindarların da sahtekar alacağı algısı kabul gördü…

Bilal beyin sözlerinden çıkardığım anlam bu…

Peki ne oldu da ’dindar insan iyidir’ algısı bozuldu?

2002 yılının kasım ayından beri ülkeyi dindar/muhafazakar iktidar yönetiyor. Her seçimde din söylemiyle, başı seccadeye değen insan iktidar söylemiyle, yüzde 50’ye yakın oy alıyor.

Sorum şu; muhafazakar iktidar döneminde dindar insan iyi insandır algısının zayıflaması nasıl açıklanabilir?

AKP sözcüsü açıklasın bakalım!..

Ülkeyi; yerel yönetimden merkezi yönetime, milletvekilinden bürokratına, ilçe başkanından il başkanına, hasta bakıcısından hemşiresine, doktorundan imamına tek tip insanlar idare ediyorsa…

Oturup düşünmek lazım…

İmam hatipli olmak kamuda çalışmak için büyük referans olmuşsa… Bu düzen 23 yıldır devam ediyorsa…

Dindar insan iyi insandır algısı neden bozuldu?

Bozuldu ki; Bilal Erdoğan yeniden güçlendirmek zorundayız dedi…

Bozulduysa 23 yıllık uygulamalarına bakmaları lazım. Yolsuzluk/rüşvet gibi kavramların arkasına geçmek aynı görevi görür. Haksızlık/hukuksuzluk/kayırmacılık/ ötekileştirme/bizden sizden ayrımı yapma/din şemsiyesine sığınıp her türlü üç kâğıdı mubah sayma/ toplumu yoksullaştırma/ yoksulluk üzerinden gücünü pekiştirmek….

Daha sayayım mı?

Alnı secdeye değen polislerin/askerlerin/savcıların/hakimlerin (Fethullahçıları kastediyorum) ülkeyi uçuruma sürüklediğini, parçalamak bölmek iç savaş çıkarmak istediklerine tanık olduk…

Yargıyı nasıl ele geçirdiklerini, Genelkurmay’da at koşturduklarının canlı tanıklarıyız… İnsanlara attıkları iftiraları, insanları hapse atıp zülüm ettikleri hafızalarımızda yerini koruyor…

O düzen ne yazık ki kısmen de olsa sürüyor. Bizden olmayanı hapse atıp mahkum olmadan cezalandırma yöntemi Fethullahçıların mirası olarak varlığını koruyor…

Ne yazık ki hukukun ayaklar altına alındığı ülkede yaşıyoruz…

12 Eylül yıllarından beter dersem haksızlık etmiş olur muyum?

Adalet Bakanı yanıt versin.