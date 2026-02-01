Galatasaray'ın gizli anlaşması: Maçtan önce skoru fısıldadılar

Bazı maçlar vardır; hakemin ilk düdüğüyle skoru fısıldar, sonucu göz kırpar.

Bu gece öyle bir geceydi.

Galatasaray, Kayserispor karşısına, Manchester City yenilgisinin içindeki tortuyu kazımak için çıkmıştı.

Bu sanki bir iç dökme seansıydı.

İstanbul’da yağmur hızlandıkça Galatasaray da oyunu hızlandırdı.

Sanki bulutlarla gizli bir anlaşma yapılmıştı.

Yağmur bastı, Galatasaray bastı.

Sarı-Kırmızılılar ön alan baskısını bir talim gibi değil, bir hesaplaşma gibi oynadı.

Amaç belliydi: rakip savunmayı hataya zorlamak.

Bunu da ezber bozan bir yerleşimle yaptı.

İki kanat; yeni transfer Noa Lang ile Yunus Akgün, çizgiye yapışmak yerine içeri sokuldu.

Merkez kalabalıklaştı, oyun daraldı, tempo arttı.

Gabriel Sara da bu sıkışıklığa eklenince Kayseri savunması daha ilk dakikalarda yükü kaldıramadı.

Futbolun acımasız bir kuralı var.

Hata yapan bedel öder.

Kayserispor ilk 25 dakikada bu bedeli iki kez ödedi.

Önce Opoku topu kendi kalesine bıraktı; ardından kaleci Bilal, Victor Osimhen’i biçti.

Top beyaz noktaya konduğunda tribünler çoktan golü yazmıştı.

Osimhen kaçırmadı.

Zaten bu gece kaçıracak hâli yoktu.

Skor tabelası 2-0’ı gösterirken Galatasaray hâlâ koşuyordu.

Özellikle Osimhen…

Son haftaların en iyi maçını oynadı.

Hızlıydı, diri­ydi, kararlıydı.

Top onda değilken bile oyunun içindeydi.

Koştu, pres yaptı, bazen savunmaya kadar indi.

Her Galatasaray hücumunda bir gölge gibi belirdi.

Stoperleri yanına çekti, kanatları rahatlattı, orta sahaya alan açtı.

Attığı golle değil, oynadığı futbolla yordu rakibini. Dakikalar 60’ı gösterirken futbolun en sade ama en kıymetli paslarından biri geldi.

“Al da at” pası…

Osimhen topu Sara’nın önüne bıraktığında, bu bir asistten çok bir akıl işiydi.

Sara geri çevirmedi.

Top ağlara gitti, skor 3-0 oldu.

Son dakikada Icardi'nin penaltısı maçın skorunu belirledi:4-0

Icardi bu golle Hagi'ye yetişti.

Sahadaki futbol ve tabeladaki skor istatistiklere de yansıdı.

Galatasaray yüzde 67 topla oynama, 2.50 gol beklentisi, 9'u isabetli 23 şutla ve 35 kez rakip sahada topla buluşmasıyla Kayserispor'a fark attı.

Gelelim yeni transferlere.

Noa Lang öncelikle hızlı ama farkı sadece hızında değil cesaretinde. Topu aldığında iki kişiyi üstüne çekiyor, savunmanın dengesini bozuyor, ceza sahasına sayıyı artırıyor.

Ama savunma disiplini eksik.

73'te Lang'ın yerine giren Yeser Asprilla ise dikine oynuyor, dar alanda yaratıcı ve oyunu bir anda hızlandırabiliyor.

İki futbolcu da, uyum sağlarlarsa faydalı olabilirler.