Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat

Tüketim harcamalarının baskılanması için yapılan tüm politikalara karşı, ulusal paranın değer kaybı halkı yatırım aracı gördüğü gayrimenkul ve otomobil alımlarına yöneltiyor. Bunun bir sonucu olarak yılın ilk dokuz ayında sıfır otomobil satışları 2024’e göre yüzde 10 artış gösterdi.

Ancak bu artış markalara aynı ölçülerde yansımış değil. Orta sınıfa hitap eden Renault, Hyundai, Peugeot gibilerde nispi yükselişler olsa da, Fiat ve Ford logosu taşıyanlarda dikkat çekici azalışlar var. Adet bazında yüzün üzerine çıkamayan Bentley, Aston Martin, Ferrari ve Jaguar gibi ultra lüks olanları ihmal edip, yüksek satış rakamlarına bakıldığında lüks markaların ortalamaların üzerinde bir sonuca ulaştığı görülüyor. Yılın ilk üç çeyrek sonucu en büyük artış kaydeden on markaysa şöyle sıralanıyor:

10- VOLKSWAGEN

Orta sınıfmış gibi görünüp lükse meyleden markanın en ucuz aracı 2 milyon TL’den başlarken, 10 milyon TL’ye kadar varan etiketler taşıyor. Buna rağmen senenin dokuz ayında 54 bin adedi aşan satışla geçen yıla göre yüzde 12,25 artış yaşayarak Renault’dan sonra ülkede en çok satan ikinci marka konumunda.

9- MERCEDES-BENZ

Makam araçlarının vazgeçilmezi Mercedes-Benz, ülkemizin en çok satılan lüks markalarından. En ucuz aracı 3 milyon TL’nin üzerinde ve rakamlar 30 milyon TL’ye kadar uzanıyor. Ancak ülkemizde 23 bini aşan adetle yüzde 13 artış göstererek en çok satan 13’üncü marka olmayı da başarıyor.

8- PORSCHE

İkonik tasarımı ve yüksek performansı ile işlevsel bir otomobilden çok, bir arzu nesnesi haline gelen Porsche’nin satışları her yıl ülkemizde bin adet civarında gezinirdi. Fakat bu yıl sadece dokuz ayda 851’e ulaştı ve geçen seneye göre yüzde 13,04 ile genel ortalamanın üzerine çıktı.

7- DS

2014 yılında Citroen çatısından çıkarak lüks otomobil markası olarak konumlandırılan DS için de Türkiye’de işler hayli yolunda gidiyor. Sadece iki modeli vitrinde yer alan DS’in satışları bu yıl yüzde 16,1 arttı.

6- SUBARU

2010’lu yıllarda daha yüksek bir grafik çizen Japon marka, 2020’lerin başında ciddi kayıp yaşamıştı. Adet olarak 350’ye yakınla daha mütevazi olsa da, geçen seneye göre satışları yüzde 26 artış kaydetti. Subaru’nun 3,2 milyon TL ila 4,2 milyon TL arasında iki modeli ülkemizde satılıyor.

5- AUDI

Eski Diyanet İşleri Başkanı kadar zengin kesim nazarında da Audi pek muteber. 17 bin adedi geçen satışla geçen yıla kıyasla yüzde 27,8 artış gören Audi, 36 farklı modelle ülke pazarında. Fiyatları ise 3 ila 11 milyon TL arasında değişiyor.

4- CUPRA

Volkswagen Grubu altında yer alan lüks performans markası olarak pazara sürülen Cupra bu yıl önemli bir başarı gösterdi. Yüzde 33’lük bir artış yaşayan markanın satışları 10 bine dayandı. Sene sonu kampanyalarıyla 15 bini zorlaması bekleniyor.

3- BMW

Mercedes-Benz ve Audi ile beraber üç büyük Alman lüksü arasında en yüksek artış yaşayansa BMW. Bu yıl yüzde 35,1 artan BMW satışları 23 bine yaklaşırken, marka en çok satanlar listesinde 14’üncü sırada yer aldı. 38 modeliyle Türkiye’de boy gösteren BMW’nin en ucuzu 3,5 milyon TL, fiyatlar 30 milyon TL’ye kadar uzanıyor.

2- MINI

2025’te satışlarında yüzde 68 oranında artış gören Mini’nin başarısının arkasında tam elektrikli Countryman modelinin gördüğü rağbet yatıyor. Marka dokuz ayda 7.722 adet sattı ve yıl sonunda 10 bini aşmayı hedefliyor.

1- TESLA

Listenin zirvesinde şaşırtıcı bir oranla Tesla yer alıyor. ABD’de yılın ilk yarısında yüzde 20’ye yakın düşüş gösteren, halen elektrikli araç pazarını domine etse de ivmesini kaybeden marka Türkiye’de adeta cennet yaşıyor. Tesla satışları ülkemizde geçen yıla kıyasla tam yüzde 290 oranında arttı. 27 bin adedi geçen marka, Togg’un bir sıra önünde en çok satan 11’inci haline geldi.