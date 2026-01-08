ABD'de polisler öldürdükleri kadın için doktora izin vermemişti: Görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin Minessota eyaletinde ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza) polislerinin, göçmenlere yönelik yaptığı operasyon sırasında bölgeden uzaklaşmaya çalışan silahsız bir kadını başından vurarak katletti. Öldürülen kadının, 37 yaşındaki Renee Nicole Good olduğu açıklandı

ÜLKE AYAĞA KALKTI

Renee Nicole Good'un göçmen polisleri tarafından katledilmesinin ardından ülkede ve bölgede büyük çaplı protestolar çıktı.

ABD’de ICE ajanları silahsız kadını öldürdü

SKANDAL KONUŞMALAR: POLİSLER MÜDAHALE EDİLMESİNE BİLE İZİN VERMEDİ

Kadının katledilmesinin hemen ardından çekilen bir videoda, hekim olduğunu ifade eden bir kişinin "Nabzını kontrol edebilir miyim?" diye sorduğu görüldü. Göçmen polisi "Hayır, geri çekil, hemen" diye yanıtladıktan sonra aynı kişi hekim olduğunu söyledi. Göçmen polisi buna rağmen "Umurumda değil" dedi. Bu skandal konuşmalar anbean kayıt altına alındı. Olay yerinde bulunan maskeli göçmenlik memurlarının tam taktik teçhizat giydikleri ve otomatik silahlar taşıdıkları kameralara yansıdı.

DOKTORA İZİN VERMEYİP KATLETTİKLERİ KADINI KENDİLERİ TAŞIDI

Göçmen polisleri 3 el silah ile katlettikleri kadına doktorun bakmasına izin vermemelerinin ardından kadının cansız bedenini kendileri taşıdı.

TRUMP GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN CİNAYETİ SAVUNDU!

ABD Başkanı Trump sosyal medyada milyonlarca insanın gördüğü bu görüntülere rağmen cinayeti savundu, bu savunmasını da sosyal medya hesabından paylaştı. Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerinin hedef aldığı Amerikalı kadınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kadının öldürüldüğü olayın "korkunç" olduğunu ifade ettikten sonra Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor." ifadesini kullandı.

Trump, kadının ICE polisinin silahından çıkan kurşunla hayatını kaybettiği olayın sorumlusunun "radikal sol" olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını ileri sürdü.

TORPİDODA ÇOCUKLARININ OYUNCAKLARI KALDI...

Göçmen polisi tarafından katledilen 37 yaşındaki Renee Nicole Good, ABD vatandaşı ve 6 yaşında bir çocuk annesiydi. Renee Nicole Good'un annesi Donna Ganger kızı hakkında 'son derece merhametli, insanlara hayatı boyunca bakan' ifadelerini kullandı.

Good’un edebiyatla ilgilendiği, şiir ödülü aldığı ve kendisini “şair, yazar, anne” olarak tanımladığı da öğrenilen bilgiler arasında.

Renee Good'un Instagram profilinde şu ifadeler yer alıyor:

"Kolorado'lu şair ve yazar ve eş ve anne, ve kötü bir gitar tıngırdatıcısı; Minneapolis MN'yi [Minnesota] keşfediyor."

BELEDİYE BAŞKANI GÖÇMEN POLİSLERİNİ İSTEMEDİ

Olayın patlak vermesinin ardından Minnesota Valisi Tim Waltz sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın" diyerek kadının aracını silah olarak kullandığı iddiasını reddetti.

Öte yandan Minnepolis belediye başkanı Jacob Frey de sosyal medya hesabından bir video yayımladı ve göçmen polislerini Minneapolis'te istemediklerini sert ve argo sözler ile belirtti.