ABD’de ICE ajanları silahsız kadını öldürdü: Ülke ikiye bölündü bölge halkı ayaklandı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin göçmenlere yönelik operasyonu sırasında silahlı bir olay meydana geldi. Operasyon sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı silahsız bir kadın, bölgeden uzaklaşmaya çalışırken ICE polisleri tarafından aracında vurularak öldürüldü. Olayın ülkede büyük çaplı protestolara neden olan, polis tarafından işlenen George Floyd cinayetinin olduğu bölgeye metereler uzaklığında olduğu belirtiliyor.

TRUMP YÖNETİMİ BİRBİRİYLE ÇELİŞTİ

Olay sonrasında yetkililer birbiriyle çelişen açıklamalar yaptı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, kadının "polis memurunu ezmeye çalışırken" vurulduğunu iddia etti. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem de, "Bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti" ifadesini kullandı.

TRUMP ÖLDÜREN AJANLARI SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, bir ABD vatandaşını silahla vurarak öldürdüğü olayın "nefsi müdafaa" olduğunu savundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ICE polislerinin hedef aldığı Amerikalı kadınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kadının öldürüldüğü olayın "korkunç" olduğunu ifade ettikten sonra Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor" ifadesini kullandı. Olayın görüntülerinde ise kapısı zorla ICE ajanları tarafından açılmaya çalışılan kadının bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı görülüyor.

MİNNESOTA VALİSİ’NDEN TRUMP YÖNETİMİNE SERT TEPKİ

Minnesota Valisi Tim Waltz ise Bakan Noem'in açıklamalarına sert tepki gösterdi. Waltz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın" diyerek kadının aracını silah olarak kullandığı iddiasını reddetti.

‘TAMAMEN ÖNLENEBİLİRDİ’

Daha sonra bir basın toplantısı düzenleyen Vali Waltz, silahlı saldırının “tamamen öngörülebilir” ve “tamamen önlenebilir” olduğunu söyledi. Federal yetkililerin yerel kolluk kuvvetleriyle koordinasyon içinde olmadığını belirtti.

TRUMP YÖNETİMİ BİR KİŞİNİN HAYATINA MÂL OLDU

“Trump yönetiminin tehlikeli, sansasyonel operasyonlarının kamu güvenliğimizi tehdit ettiğini haftalardır uyarıyoruz” diyen Walz, bugün bunun bir kişinin hayatına mal olduğunu da sözlerine ekledi.

‘PROTESTOCULARA İTİDAL ÇAĞRISI’

“Öfkenizi anlıyorum.” Walz, protestoların barışçıl olmasını istedi. “Onlar bir gösteri istiyorlar” diyen Walz, “Biz onlara bunu veremeyiz” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKANI

Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey düzenlediği basın toplantısında ICE'i eleştirerek, "ICE, burada güvenliği sağlamak için bulunmuyor. Yaptıkları şey kaos ve güvensizlik yaratmak. Onları burada istemiyoruz, defolup gitsinler" dedi. Frey, olayla ilgili acil soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

VİDEO KAYITLARINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada yayılan ve olayı kaydeden görüntülerde, kadın sürücünün aracının içinde olduğu, bir polis tarafından kapısının zorla açılmaya çalışıldığı görülüyor. Görüntülerde, aracın önüne yaklaşan başka bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden ateş ettiği dikkati çekiyor. Olayı kaydeden vatandaşların ICE polislerine "utanın" diye bağırdığı duyuluyor.