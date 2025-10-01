ABD'de ICE'ın sert müdahalesi: AA kameramanı hastaneye kaldırıldı

ABD'nin New York şehrinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ekiplerinin sert müdahalesi sırasında yere düşüp kafasını çarpan Anadolu Ajansı (AA) başkameramanı Vural Elibol, hastaneye kaldırıldı.

New York Federal Mahkemesi'nde zorunlu olarak hakim önüne çıkan göçmenleri duruşma sonrası gözaltına alan ICE ekiplerini görüntüleyen AA başkameramanı Elibol, polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

Gözaltı anını kaydetmeye çalıştığı sırada müdahale edilen Elibol, sırt üstü düşerek başını sert şekilde zemine çarptı.

muhabir-aa-polsi-mudahalesi.png

MESLEKTAŞLARI YARDIMINA KOŞTU

Elibol'un düştüğünü gören meslektaşları yardımına koştu. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan Elibol, beyin sarsıntısı ihtimaline karşı tedbiren ambulans gelene kadar yerde hareketsiz bekletildi.

Muhabire “gazetecilik” cezası! Havaya ateş açan kişiyi kaydetti: Gözaltına alındıMuhabire “gazetecilik” cezası! Havaya ateş açan kişiyi kaydetti: Gözaltına alındı

Olay yerine ulaşan ambulanstaki sağlık görevlilerinin boyunluk takmasının ardından Elibol, hastaneye kaldırıldı.

Burada ilk tetkikleri yapılan ve röntgen filmleri çekilen Elibol'un müşahede amacıyla hastanede tutulacağı öğrenildi.

aa-muhabiri-polsi-mudahalesi.png

"SERT MÜDAHALEYE MARUZ KALDI"

Görgü tanıkların aktardığına göre, ICE görevlileri duruşmadan çıkan bir göçmeni asansör içine kadar takip etti. Elibol ise yaşanan arbedeyi kayda almaya çalıştığı sırada başka bir görevlinin sert müdahalesine uğradı.

aa-muhabiri.png

Olaya tanıklık eden diğer gazeteciler, arbede sırasında memurların "asansörden çıkın" dediğini ancak Elibol'un o sırada zaten asansör dışında olduğunu söyledi.

Polisin müdahalesi Elibol'un kendi çektiği videoya da yansıdı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

