Muhabire “gazetecilik” cezası! Havaya ateş açan kişiyi kaydetti: Gözaltına alındı

Yayınlanma:
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir sokak röportajında bir şahsın tüfekle havaya ateş açtığı anları görüntüleyen Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt gözaltına alındı. Bozkurt’a “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlaması yöneltilirken Bozkurt adli kontrolle serbest bırakıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bulunan Kore Mahallesi’nde yapılan bir sokak röportajı sırasında yaşanan bir olay gündem yarattı. 26 Ağustos tarihinde Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalında "Türkiye’nin En Tehlikeli Mahallesi Kore Mahallesi'ne Girdik" başlığıyla bir video paylaşıldı. Videoda, sokak röportajı sırasında bir kişinin tüfekle havaya ateş açtığı, bir başka gencin ise kameraya bakarak “Herkesin canını alacağım” ifadeleriyle tehditler savurduğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı. Yapılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu tespit edilen ve mahallede ikamet eden G.B. isimli suça sürüklenen çocuk, ailesine ait evde yapılan aramada bulunan bir adet tüfekle birlikte, aynı gün gözaltına alındı.

SUÇU GÖRÜNTÜLEYEN MUHABİR GÖZALTINA ALINDI!

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, 29 Ağustos tarihinde de sokak röportajını yapan, Sarı Mikrofon isimli YouTube kanalının sahibi Özkan Bozkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul’daki evinden gözaltına alındı. Bozkurt’a ters kelepçe takılırken muhabir Tekirdağ’a götürüldü. Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Bozkurt 30 Ağustos günü Çorlu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ndeki savunmasında, “Neden burada olduğumu biliyorum. Kaçma şüphem yoktur. Çağrıldığımda her zaman ifadeye gelirim” ifadelerini kullandı.

ADLİ KONTROL KARARI VERİLDİ

Mahkeme, Bozkurt’un haftada iki gün karakolda imza atması şeklinde uygulanacak adli kontrol kararı ile yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.

Kaynak:BirGün

