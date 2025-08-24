CHP'den Gazeteci Furkan Karabay çağrısı: Derhal serbest bırakılmalı

CHP'den Gazeteci Furkan Karabay çağrısı: Derhal serbest bırakılmalı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gazeteci Furkan Karabay’ın iddianame hazırlanmadan 101 gündür cezaevinde tutulmasına tepki göstererek, “Gazeteciler özgür değilse ne barıştan ne de çözümden söz edilebilir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gazeteci Furkan Karabay’ın hakkında iddianame düzenlenmeden 101 gündür tutuklu bulunmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gökçen, iddianamesiz tutukluluğun son dönemde yaygın bir uygulama haline geldiğini belirterek, bunun başlı başına bir cezaya dönüştüğünü söyledi.

“Kaçma şüphesi olmayan, yalnızca haber yapan ve düşüncelerini ifade eden kişiler daha en başta suçlu ilan ediliyor” diyen Gökçen, Karabay’ın mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını ve hukuki sürecin kasıtlı olarak uzatıldığını savundu.

Gökçen, “Ortada bir suç yok. Suç olmayınca iddianame de hazırlanamıyor. Ama bu şekilde gazeteciler cezaevinde tutuluyor” ifadelerini kullandı. Basın özgürlüğünün toplumsal barışın temeli olduğuna işaret eden CHP’li Gökçen, “Furkan Karabay ve tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilerin özgür olmadığı bir ortamda halkın yöneticileri denetlemesi de mümkün değildir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gazeteci Furkan Karabay'ın hakkında iddianame hazırlanmadan 101 gündür cezaevinde tutulmasına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

“Son dönemin yaygın bir uygulaması, iddianamesiz tutukluluk. Bu ne demek? Kaçma şüphesi olmayan, yalnızca haber yapan ve düşüncelerini dile getiren kişileri en başta suçlu ilan eden ve cezalandırmak isteyen bir anlayış var. Ancak hedef alınan kişi yasalara göre suç işlemediyse, tutukluluğun kendisi cezaya dönüştürülüyor.

101 gündür cezaevinde tutulan Furkan Karabay, tutukluluğu cezaya dönüştürülen bir gazeteci. Mesleki faaliyetleri sebebiyle tutuklandı, ancak iddianamesi aylardır hazırlanmıyor. Çünkü biliniyor ki ortada bir suç yok, suç olmayınca iddianame geciktiriliyor ki daha fazla hapiste tutulsun.

Furkan Karabay ve tüm gazetecilerin serbest olmadığı bir ortamda ne toplumsal barıştan, ne de çözümden bahsedilebilir. Barış ancak herkesin düşüncesini özgürce ifade edebildiği, gazetecilerin özgürce haber yapabildiği ve halkın yöneticileri denetleyebildiği bir ortamda mümkün olabilir. Furkan Karabay ve tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır.”

