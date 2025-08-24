CHP'den Gazeteci Furkan Karabay çağrısı: Derhal serbest bırakılmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gazeteci Furkan Karabay’ın hakkında iddianame düzenlenmeden 101 gündür tutuklu bulunmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Gökçen, iddianamesiz tutukluluğun son dönemde yaygın bir uygulama haline geldiğini belirterek, bunun başlı başına bir cezaya dönüştüğünü söyledi.

“Kaçma şüphesi olmayan, yalnızca haber yapan ve düşüncelerini ifade eden kişiler daha en başta suçlu ilan ediliyor” diyen Gökçen, Karabay’ın mesleki faaliyetleri nedeniyle hedef alındığını ve hukuki sürecin kasıtlı olarak uzatıldığını savundu.

Gökçen, “Ortada bir suç yok. Suç olmayınca iddianame de hazırlanamıyor. Ama bu şekilde gazeteciler cezaevinde tutuluyor” ifadelerini kullandı. Basın özgürlüğünün toplumsal barışın temeli olduğuna işaret eden CHP’li Gökçen, “Furkan Karabay ve tüm gazeteciler derhal serbest bırakılmalıdır. Gazetecilerin özgür olmadığı bir ortamda halkın yöneticileri denetlemesi de mümkün değildir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, gazeteci Furkan Karabay'ın hakkında iddianame hazırlanmadan 101 gündür cezaevinde tutulmasına ilişkin olarak, şunları kaydetti: