İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor

İstanbul Valiliği, kentin yüksek kesimlerinde cuma ve cumartesi günleri için kar yağışı uyarısında bulundu.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan raporun ardından kentin yüksek kesimleri için kar yağışı uyarısında bulundu.

DONDURUCU SOĞUKLAR GELİYOR

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı son değerlendirmelere göre; İstanbul genelinde 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalması ve mevsim normallerinin altına düşmesiyle, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği tahmin edilmektedir.

BUZLANMA UYARISI

İstanbul’da 26 Aralık 2025 Cuma ve 27 Aralık 2025 Cumartesi günleri için beklenen yağışların genellikle yağmur şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. İstanbul’un kuzey kesimleri ile yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunmaktadır. İstanbul’da özellikle gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don hadiseleri hususunda dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

