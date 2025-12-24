Meteoroloji tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklama göre, 26 Aralık Cuma gününden itibaren Marmara Bölgesi soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi’nin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) görülecek yağışların cuma günü aralıklı yağmur, cumartesi gününden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağının tahmin edildiği bildirildi.

İSTANBUL

İstanbul’da ise yağışların genellikle yağmur şekilde görüleceği belirtilirken cumartesi günü Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde bu yağışlar karla karışık yağmura dönüşecek.

Pazartesi günü ise il genelinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı şeklinde olacağı bildirildi.

YENİ YILIN İLK GÜNLERİ YAĞIŞLI

Yeni yılın ilk günlerinde ise bölge genelinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağışı olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede (5 ila 8 derece) azalacağı tahmin ediliyor.

Soğuk havanın bölge genelinde önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesinin beklendiği ifade edildi.

BUZLANMA VE DON OLABİLİR

Gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, buna bağlı olarak kara, hava ve deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtiliyor.

ZİRAİ DON RİSKİ VAR

Ayrıca, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde soğuk hava ve don olaylarının zirai don riskini artıracağı, ürün kayıplarına neden olabileceği öngörülüyor.

26 ARALIK - 1 OCAK

Bölgedeki il merkezlerinde 26 Aralık 2025 ila 2 Ocak 2026 tarihleri arasında en düşük hava sıcaklıklarının ise İstanbul’da 0, Edirne’de eksi 3, Kırklareli’de eksi 3, Tekirdağ’da eksi 1, Kocaeli’de eksi 1, Sakarya’da eksi 2 ve Yalova’da 1 derece olacağı belirtildi.