Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı

Çinliler kendi ülkelerinde daha ucuz elektrikli otomobil pazarını ele geçirdiler, ancak diğer segmentlerde de boş durmuyorlar. Huawei, Maextro S800'ü üretmek için JAC ile iş birliği yaptığında, Avrupa'daki premium rakiplerini alt üst edeceğini çok az kişi bekliyordu.

Bir yıl sonra, Maextro Çin'de 100.000 doların üzerindeki fiyat etiketine sahip en çok satan araç oldu. Görünüşe göre Çinliler Çin malı olan her şeyi seviyor! Bloomberg'in haberine göre, Maextro S800 Kasım ayında Porsche Panamera ve BMW 7 Serisi'nin toplam satışlarını geride bıraktı. Eylül ayında ise lüks araç satışlarında birinci sırayı aldı.

S800, Maybach versiyonu da dahil olmak üzere Mercedes S-Serisi'ni satışlarda geride bıraktı. Maextro, lansmanından bu yana sadece 175 gün içinde S800 için 18.000 sipariş aldı.

Şirket, şu anda ayda 2.000'den fazla araç sattığını ve üretimi ayda 4.000'e çıkarmayı planladığını söylüyor. S800'ün cazibesinin büyük bir kısmı fiyatından kaynaklanıyor. 5.480 mm uzunluğuyla gerçek bir iş sınıfı otomobili olan S800'ün fiyatı 100.600 ile 144.900 dolar arasında değişiyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, BMW 7 Serisi 130.000 dolardan, Porsche Panamera 156.200 dolardan ve Mercedes S-Serisi 208.800 dolardan başlıyor. Rolls-Royce Phantom ise 1 milyon dolardan daha pahalı.

Maextro S800, elektrik sisteminin menzilini uzatan 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli bir motora sahip. Güç aralığı 530 ile 840 beygir arasında değişiyor ve sadece elektrikle 400 km'ye kadar yol kat edebiliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

