Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı

Ara transfer öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da çalışmaları sürerken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin Samsunsporlu Musaba ile anlaştığı ileri sürülmüştü.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürecek: Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak hamle

Sarı lacivertli kulübün Musaba'yı sözleşmesindeki "6 milyon euro" serbest kalma maddesinden yararlanıp, alacağı belirtilmişti.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Samsunspor'dan bugün yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.

Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda ünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.

Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.

FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.

Samsunspor Futbol Kulübü"

"OSIMHEN'İ ARADI" İDDİASI

Musaba ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.



Gazeteci Sezgen Gelmez, Musaba ve menajerinin Galatasaraylı Victor Osimhen'i aradıklarını ileri sürdü.

25 yaşındaki Kongo asıllı Hollandalı futbolcunun Galatasaray'a gelmek istediğini ilettiği iddia edildi.

Ancak bu isteği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kabul etmediği de belirtildi.