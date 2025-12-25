Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı

Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin ara transfer için anlaştığı oyuncunun Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradığı iddia edildi.

Ara transfer öncesi dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da çalışmaları sürerken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

2024/11/08/hbfb.jpgFenerbahçe'nin Samsunsporlu Musaba ile anlaştığı ileri sürülmüştü.

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürecek: Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak hamleFenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürecek: Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak hamle

Sarı lacivertli kulübün Musaba'yı sözleşmesindeki "6 milyon euro" serbest kalma maddesinden yararlanıp, alacağı belirtilmişti.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Samsunspor'dan bugün yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"Futbolcumuz Anthony Musaba, görsel ve sosyal medyada yer alan transfer haberlerinin ardından kulübümüzle olan ilişkisini fiilen kesmiştir.
Futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzden herhangi bir izin almadan dünkü antrenmana katılmamış; ayrıca Teknik Direktörümüzün kararı doğrultusunda ünkü müsabakada görev alması planlanmasına rağmen, maç kadrosuna dahil olmayı reddetmiştir.
Bu kapsamda, futbolcumuz Anthony Musaba tarafından gerçekleştirilen tüm disiplin ihlalleri kulübümüz tarafından resmi olarak kayıt altına alınmıştır.
FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz.
Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız.
Samsunspor Futbol Kulübü"

"OSIMHEN'İ ARADI" İDDİASI

Musaba ile ilgili çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den Anthony Musaba hamlesi – 6 milyon €'luk serbest kalma bedeli | Transfermarkt
Gazeteci Sezgen Gelmez, Musaba ve menajerinin Galatasaraylı Victor Osimhen'i aradıklarını ileri sürdü.

2024/11/07/hbgs.jpg25 yaşındaki Kongo asıllı Hollandalı futbolcunun Galatasaray'a gelmek istediğini ilettiği iddia edildi.
Ancak bu isteği Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kabul etmediği de belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Spor
Mosturoğlu: Ali Koç'un haberi var Aziz Yıldırım da savcılığa gitti
Mosturoğlu: Ali Koç'un haberi var Aziz Yıldırım da savcılığa gitti
Talisca'dan ayrılık açıklaması: Tek derdini anlattı
Talisca'dan ayrılık açıklaması: Tek derdini anlattı