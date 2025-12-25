Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürecek: Yüksel Yıldırım'dan ortalığı karıştıracak hamle

Fenerbahçe ile Galatasaray'ı birbirine düşürecek hamle Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi.

Ara transfer dönemine girilirken, Fenerbahçe flaş bir girişimde bulunmuş ve Samsunsporlu Musaba ile anlaşmıştı.

Sarı lacivertlilerin Musaba'nın menajerini İstanbul'a çağırıp anlaştıkları, Musaba'nın sözleşmesindeki serbest kalma maddesini kullanacakları belirtilmişti.

Musaba'nın Samsunspor'la olan sözleşmesinde 6 milyon euroya serbest kalacağı maddesinin bulunduğu bildirilmişti.

YÜKSEL YILDIRIM ÇOK KIZDI

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe'nin bu transfer girişimine çok kızdı. Yıldırım, olayı öğrenir öğrenmez şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe bizimle hiç konuşmadı. Terbiyesizlik. Oyuncunun serbest kalma maddesini kullanarak almaya çalıştıklarını biliyorum. Sağlık olsun, yapacak bir şey yok. Kontratta serbest kalma için belirlenen bir bedel var. O miktarı peşin öderlerse oyuncuyu alabilirler."

REIS: TERBİYESİZLİK

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis de Yüksel Yıldırım gibi tepki gösterdi. Reis, Eyüpspor'la oynadıkları kupa maçından sonra şunları söyledi:

"Fenerbahçe'nin Musaba ile ilgilendiği haberlerini okumuştum. Bu işin doğasında bunlar var. Eğer sözleşmenizde böyle bir opsiyonunuz varsa bunu kullanma hakkına sahipsiniz. Ama son haftalarda olanlar açıkçası beni bir hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Eğer bir futbolcu hem kafa olarak hem kalbiyle burada değilse doğal olarak performansı aşağıya doğru gidiyor ki son haftalarda gözlemlediğimizde açıkçası buydu. Bugün kendisiyle bir toplantı yaptım ve burada kalıp kalmayacağını sordum. Ben hoca olarak da bunu bilmek zorundayım. 'Eğer bizimle kalmayacaksan doğru bir şekilde açık yüreklilikle bunu bana söylemeni isterim. Çünkü aksi takdirde yeni bir transfer yapmamız gerekiyor.' diye kendisine belirttim. Tabii bugün kadroda olmadığı için kendisine sabah saatlerinde bir antrenman saati vermiştik, antrenmana gelmedi. Sonuç olarak şu an hala Samsunspor'un oyuncusu kendisi.

Takıma 31 Aralık tarihine kadar izin vereceğim. Sonra tekrar toplanacağız. Sonuç olarak Musaba'da bu toplanmaya katılmak zorunda. Eğer imza atacaksa başka bir takıma ocak ayında imza atabilir. Tekrardan o toplanma tarihinde takımla birlikte olmak zorunda. Eğer gelmezse kulüp bu anlamda bir aksiyon almak zorunda kalacak. Açıkçası bir hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim bu konuda. Çünkü kendisine biz kulüp olarak buraya gelmek gibi bir fırsat verdik ve kendisini geliştirmek anlamında da tüm desteğimizi gösterdik. Ama dediğim gibi son haftalarda olanlar açıkçası saygısızlıktı diyebilirim bu davranış şekliyle alakalı. Tabii bu durumdan nefret etsem de bu işin doğasında olan bir şey. Her zaman kendisiyle dürüst bir şekilde iletişim kurmaya çalıştık aynı şeyi kendisinden de beklerdim ve bugün kendisine kadroda olup olmak isteyip istemediğini sordum. Bana kadroda olmak istemediğini söyledi."

YÜKSEL YILDIRIM GALATASARAY'A HABER GÖNDERDİ

Bu gelişmelerin ardından Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'dan olay yaratacak bir hamle geldiği ileri sürüldü.

Fanatik'teki habere göre; Yüksel Yıldırım, Galatasaray'a "Musaba ile anlaşın, serbest kalma bedelinin altında bir rakama oyuncuyu size satalım" mesajını gönderdiği iddia edildi.

Galatasaray’ın bu teklife henüz yanıt vermediği belirtilirken, Fenerbahçe'nin buna karşı ne yapacağı merak konusu oldu.