Gece yarısı flaş Reis kararı: Yüksel Yıldırım duyurdu
Yayınlanma:
Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, teknik direktör Thomas Reis'le ilgili kararını gece yarısı açıkladı.

Samsunspor'un kendi sahasında Başakşehir'e 2-0 yenilmesinin ardından başkan Yüksel Yıldırım, gece yarısı flaş bir açıklama yaptı ve Reis kararını duyurdu.

Yüksel Yıldırım, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Samsunspor Camiasına El Salvador'dan sesleniyorum:

Bugün maçı otel odamda iş arkadaşlarım ile birlikte seyrettik ve sizler gibi kahroldum. Camiamızın müsterih olmasını istiyorum. Bana güvenin. Bu takımı Şampiyonlar Ligi'nde almadım ama Şampiyonlar Ligi'nde oynarken birlikte destekleyeceğimizin garantisini veriyorum. Bu takımın başarısı için ne gerekiyorsa gerekenler imkanlar çerçevesinde yapılacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın!

"2 YIL DAHA ANLAŞTIK"

Thomas Reis Hocamızla sözleşmesi 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardık. Devre arası yeni sözleşmesi karşılıklı imzalanacaktır. Kendisi ile kulübümüzün ileriki hedefleri ve yeni transferlerimiz konusunda mutabık kaldık. Adım adım her şeyi çözeceğiz. Başarının bir günde gelmeyeceğini bizlere kendisi söyledi. Adım adım hedeflerimize emin adımlarla gideceğiz. Lütfen rahat olun ve oyuncular üzerinde gereksiz baskı yaratmayın. Bu takım devre arasına kadar gerekeni yapacağına hiç kuşkum yok. Birlikte başaracağız. Birlikte biz bir aileyiz.

Reis: Keşke beni ıslıklamış olsalardıReis: Keşke beni ıslıklamış olsalardı

Şimdi hedef Mainz maçı. Latin Amerika'daki iş programımı değiştirdim. Takımımızla birlikte olmak için El Salvador'dan çarşamba sabahı Frankfurt, Almanya'ya uçacağım. Mainz maçı öncesi tüm takımla kenetlenip gerekli uyarıları yaparak takıma bir motivasyon toplantısı yapmayı planlıyorum. Ayrıca bu maçta galip gelip ilk 8'de kupaya devam etmek için de takıma özel bir prim açıklayacağım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

