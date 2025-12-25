Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı.

Şüphelilerin, 2011’deki “Futbolda Şike Soruşturması” sırasında Mehmet Baransu ile bağlantılı oldukları iddiasıyla, “FETÖ’ye yardım etmek” ve “soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek” suçlamalarıyla emniyete sevk edildikleri aktarıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Başsavcılık yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

EBRU KÖKSAL KİMDİR?

Ebru Köksal 20 Mayıs 1968 yılında doğdu. Robert Kolejin ardından Brown Üniversitesinden Ekonomi ve Uluslararası İlişkiler dalında çift diploma ile mezun oldu.

1990-2000 arasında Morgan Stanley, NY, Citibank ve AIG Capital Partners'da yatırım bankacılığı, 2001-2011 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü ve şirketleri bünyesinde üst düzey yöneticilik, 2010-12 yılları arasında Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı ve bu göreve gelen ilk kadın oldu.

2011-2012 yılları arasında 4 ay 5 gün Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreterliği yaptı. 2011 yılında ise Stadium Business Awards tarafından 'Yılın Yöneticisi' ödülüne layık görüldü. Köksal

2013 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yeni yönetim kurulunda yer aldı.