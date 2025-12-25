Son dakika | TFF eski Başkanvekili Lütfi Arıboğan gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ile Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal gözaltına alındı. Şüphelilerin, "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" kapsamında Mehmet Baransu ile irtibatlı oldukları iddiasıyla "FETÖ’ye yardım" ve "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçlarından emniyete götürüldüğü bildirildi.

Futbolda yasadışı bahis ve şike soruşturması kapsamında bu sabah kritik bir gelişme yaşandı.

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lütfi Arıboğan, gözaltına alındı. Arıboğan dışında, 3 kişi daha gözaltında bulunuyor.

1aacef45-a0de-4821-8c92-4232175d.jpg

ÜÇ İSİM DAHA GÖZALTINDA

Lütfi Arıboğan dışında, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal da gözaltına alınan diğer üç isim.

4 ŞÜPHELİ EMNİYETTE

Şüpheliler Vatan Caddesindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bu kişilerden 2’sinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde, 2’sinin ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

