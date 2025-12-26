Libya uçağı 'sinyalle mi' düşürüldü? İktidar medyasından Mossad ve İngiliz istihbaratı iddiası

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad’ı taşıyan Fransız yapımı Falcon 50 tipi uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı’na dönüş yolundayken Haymana’nın Kesikkavak köyü açıklarında düştü.

Uçak, arızayı Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında bildirdi. Ardından Gölbaşı ve Haymana üzerinden geçerek başkente yaklaşmak istedi. Ancak birkaç dakika içinde Ankara semalarına ulaşması beklenen uçak, kırsal alana çakıldı.

DİBEYBE'Yİ DE TAŞIYORMUŞ

Kazaya karışan uçağın, sadece Libya Genelkurmay Başkanı’nı değil, zaman zaman Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’yi de taşıdığı ortaya çıktı.

İktidar medyasından Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi köşesinde, "Uçak aynı zamanda Libya Başbakanı Dibeybe’yi de taşıyormuş. Hatta Dibeybe bu uçağı daha sık kullanıyormuş. Uçağın düştüğü Kesikkavak köyünün açıklarındaki 2 kilometrelik alan enkazın bulunmasından sonra koruma altına alınmıştı" dedi.

ÖN RAPOR BİR AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Kazadan sonra Türkiye, Libya ve Fransa’dan gelen uzman ekipler sahada incelemelere başladı. Fransa’dan gelen teknik ekip ile Libyalı ve Türk uzmanlardan oluşan heyet, ön raporu hazırlamak üzere çalışmalarını sürdürüyor. Bu heyette uçağın ait olduğu Fransız firmadan da temsilciler yer alıyor.

Selvi'nin aktardığına göre; ön raporun yaklaşık bir ay içinde tamamlanması bekleniyor.

KARAKUTU İNCELEMESİNİ KİM YAPACAK?

Kaza kırım raporu, karakutunun çözülmesinden sonra hazırlanacak. Karakutu incelemesinin Libya, Türkiye ve Fransa dışında tarafsız bir ülkede yapılacağı bildirildi. İhtimaller arasında Almanya gibi uçak teknolojilerinde ileri düzeyde ülkeler bulunuyor.

14'ÜNCÜ DAKİKADA ARIZA VERDİ! PATLAMA DÜŞÜŞTEN SONRA

Pilot, havalandıktan 14 dakika sonra “genel elektrik arızası” bildirimi yaptı. Arıza sırasında ekranların önce kararıp sonra tekrar geldiği, bu gelgitin birkaç kez tekrarlandığı belirtildi.

Selvi, pilotun düşüşten önceki son 2 dakikada uçağı kurtarmak için yoğun çaba gösterdiği ancak başarılı olamadığı ifade etti. İlk tespitler, patlamanın düşüş sonrasında meydana geldiği yönünde. Uçakta yaklaşık 7 ton akaryakıt bulunduğu ve bunun yangını büyüttüğü aktarıldı.

Libya Komutanı'nın uçağı Yunanistan'a uğramış! Gizemli 'kazada' kafaları karıştıran sorular ve şok detaylar

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Selvi’nin aktardığına göre, Libya Genelkurmay Başkanı’nı taşıyan uçak Esenboğa Havalimanı’ndayken kameralarla 24 saat izlenen Genel Havacılık VIP bölümünde koruma altındaydı.

Selvi, "Olayın hemen ardından uçağı gören kamera kayıtları incelemeye alındı. Düşen uçağa görevlilerin dışında hiç kimsenin yaklaşmadığı tespit edildi" dedi.

SELVİ'DEN SİNYAL İDDİASI! MOSSAD VE İNGİLİZ İSTİHBARATINA DİKKAT ÇEKTİ

Selvi, uçakla ilgili “dış müdahale” ihtimali de araştırıldığını aktardı. Selvi, 'sinyal kesme' ile uçağında düşürüldüğü iddiası olduğunu yazdı. Selvi, iki istihbarat örgütüne dikkat çekti. Selvi şunları yazdı:

"Düşen uçağa dışarıdan bir müdahale oldu mu sorusu gündeme geldi. Düşen Fransız uçağının Malta bayraklı olması nedeniyle bazı soru işaretleri ortaya atıldı. Malta’nın Mossad ve İngiliz istihbaratının operasyon yaptığı ülkelerden biri olması nedeniyle uçağın elektrik sistemine daha önce yerleştirilen bir aparat dışarıdan gönderilen sinyalle harekete mi geçirildi sorusu ortaya atıldı. Bu sorular Türkiye, Libya ve Fransa’dan gelen teknik ekiplerin hazırlayacağı ön rapor ile karakutunun çözülmesiyle birlikte kaza kırım heyetinin hazırlayacağı raporun sonucunda netlik kazanacak. Uçağın Malta bayraklı olduğu ancak Malta’da değil, Fransa’da kullanıldığı belirtildi."

Kamera kayıtlarında yalnızca görevli mürettebatın uçağa yaklaştığı tespit edildi. Pilot tarafından kalkış öncesi teknik kontrolün yapıldığı, “checklist”in eksiksiz tamamlandığı da belirlendi. Pilot uçuş öncesi herhangi bir arıza bildirimi yapmadığını da Selvi aktardı. Selvi pilotun o an yaşadığı ekran kesintisini de yazısının sonunda şöyle anlattı: