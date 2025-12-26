Son Dakika | Bir ödeme sistemine daha kara para operasyonu! VEPARA'dan 31 gözaltı

Son Dakika | Bir ödeme sistemine daha kara para operasyonu! VEPARA'dan 31 gözaltı
Yayınlanma:
Son dakika... Bir elektronik ödeme sistemine daha kara para ve yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş'ye düzenlenen operasyonda 31 kişi hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında kara para aklama soruşturması başlattı. Şirketin yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen gelirleri elektronik para altyapısı üzerinden sistematik şekilde transfer ettiği iddia edildi.

Merkez Bankası denetimleri ve MASAK analizlerine göre, suç gelirleri hem yurt içi hem de yurt dışındaki şirketler aracılığıyla aklanmaya çalışıldı.

31 KİŞİYE GÖZALTI KARARI

Para hareketlerinde yazılım mühendisleri, bilgi işlem personeli ve proje yöneticilerinin de aktif rol aldığı iddiası da var.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait adreslerde arama ve el koyma işlemleri sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

