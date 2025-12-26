26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay

Yayınlanma:
26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçının sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı iddia edilen 6 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa-Samsun maçında ne olmuştu? İnalılmaz olay.

İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında toplam 29 kişiye yönelik gözaltı, yakalama ve arama işlemleri yapıldı. Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray eski Başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da yer aldı.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, yasal bahis verileri, PFDK kararları, HTS kayıtları ve dijital incelemeler sonucunda yeni kişiler tespit edildi. Bu kapsamda:
Daha önce tutuklanan bir isimle bağlantılı 7 kişi, 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçının sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı iddia edilen 6 kişi, Şüpheli para transferleri ve bahis hesapları bulunduğu söylenen Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli 1 kişi, Kendi takımının maçında rakibin galibiyetine bahis oynadığı tespit edildiği iddiası ile de 14 futbolcu hakkında işlem başlatıldı.

26 OCAK 2024'TEKİ KASIMPAŞA-SAMSUN MAÇINDA NE OLMUŞTU?

Peki 26 Ocak 2024'teki Kasımpaşa-Samsun maçında ne olmuştu?
Maç Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanmıştı.
Kasımpaşa 31. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçti.
İlk yarı 1-0 bitti.
İkinci yarı ise Samsunspor coştu. 68'de Holse durumu 1-1 yaptı. 71'de Soner Aydoğdu Samsun'u 2-1 öne geçirdi. 77'de Holse 3-1 yapan golü attı. 86. dakikada Tait, Samsunspor'un 4-1'lik galibiyetini ilan eden golü attı.

SAMSUNSPOR 2 PENALTI KAÇIRMIŞTI

Maçın asıl ilginç olayı ise Samsunspor'un 2 penaltı kaçırması oldu. Maç 0-0'ken 19 ve 27. dakikalarda Samsunspor 2 penaltı kazandı. Atışları Ntcham kullandı, ancak kaçırdı.
Bu 2 penaltının da kaçması çok konuşulmuştu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

