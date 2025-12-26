TFF kritik maça atadı: Saatler sonra bahis oynadığı anlaşıldı

TFF kritik maça atadı: Saatler sonra bahis oynadığı anlaşıldı
Yayınlanma:
TFF, bahis oynadıkları gerekçesiyle 30 gözlemciyi PFDK'ya sevk etti. Aralarındaki bir isim hakkında ilginç bir detay ortaya çıktı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 19. haftasında oynanacak olan Ankaraspor – Şanlıurfaspor maçı öncesi bahis skandalı yaşandı.

TRT Spor müjdeyi duyurdu: 8 maç yayınlanacakTRT Spor müjdeyi duyurdu: 8 maç yayınlanacak

MAÇA ATANDIKTAN SONRA BAHİS SORUŞTURMASINDA YERL ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından müsabakaya gözlemci olarak atanan Ahmet Tepe, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası TFF’den yeni bir karar geldi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ahmet Tepe’nin yerine Hüdaverdi Savcı, maça gözlemci olarak atandı.

TFF’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

  • Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 19. haftasında 27 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak Sincan Belediyesi Ankaraspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor müsabakasında gözlemci değişikliğine gidilmiştir. Maçın gözlemcisi Ahmet Tepe yerine Hüdaverdi Savcı atanmıştır.

ekran-goruntusu-2025-12-26-114856.png

LİDERLİK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Geride kalan 17 haftada 38 puan toplamayı başaran Şanlıurfaspor, ikinci sırada yer alıyor. 34 puandaki Ankaraspor ise 4. sırada bulunuyor.

Şişelenmiş su sandığınız kadar masum değil !
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
Ünlü bal markaları tek tek ifşa oldu!
26 Ekim 2024'teki Kasımpaşa Samsun maçında ne olmuştu? İnanılmaz olay
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
Erden Timur kimdir? Erden Timur neden gözaltında?
İstanbullular dikkat! Valilikten korkutan uyarı: Dondurucu soğuklar geliyor
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Fenerbahçe 128 milyon euroluk dev anlaşmayı KAP'a bildirdi
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Çinliler lüx engelini de aşıyor: Çinli Maextro, Alman devlerini solladı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Fenerbahçe ile anlaştı Galatasaray'a gelmek için Osimhen'i aradı
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Spor
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Fenerbahçe'ye UEFA müjdesini verdi
Samsunspor'da Yüksel Yıldırım Fenerbahçe'ye UEFA müjdesini verdi
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sürprizi: Fotoğraflar ortaya çıktı
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray sürprizi: Fotoğraflar ortaya çıktı