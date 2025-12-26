TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 19. haftasında oynanacak olan Ankaraspor – Şanlıurfaspor maçı öncesi bahis skandalı yaşandı.

TRT Spor müjdeyi duyurdu: 8 maç yayınlanacak

MAÇA ATANDIKTAN SONRA BAHİS SORUŞTURMASINDA YERL ALDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından müsabakaya gözlemci olarak atanan Ahmet Tepe, bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası TFF’den yeni bir karar geldi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ahmet Tepe’nin yerine Hüdaverdi Savcı, maça gözlemci olarak atandı.

TFF’den konuya dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'un 19. haftasında 27 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te oynanacak Sincan Belediyesi Ankaraspor - Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor müsabakasında gözlemci değişikliğine gidilmiştir. Maçın gözlemcisi Ahmet Tepe yerine Hüdaverdi Savcı atanmıştır.

LİDERLİK YARIŞINDA KRİTİK MAÇ

Geride kalan 17 haftada 38 puan toplamayı başaran Şanlıurfaspor, ikinci sırada yer alıyor. 34 puandaki Ankaraspor ise 4. sırada bulunuyor.