TRT Spor müjdeyi duyurdu: 8 maç yayınlanacak

Kıran kırana şampiyonluk yarışının verildiği TFF 1. Lig, 17. hafta ile devre arasına giriyor. 10 Ocak’a kadar araya girecek olan TFF 1. Lig’de bu hafta 10 maç oynanacak.

TRT SPOR’DA YAYINLANACAK MAÇLAR BELLİ OLDU

beIN Sports ile beraber ligin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu hafta TRT Spor üzerinden yayınlanacak maçları duyurdu

TRT Spor yayın akışında yet alan bilgilere göre 8 mücadele yayınlanacak. Diğer iki maç ise beIN Spor ve tabii Spor üzerinden yayınlanacak.

TRT Spor'daki maçlar şu şekilde:

26 Aralık Cuma

20.00 Sakaryaspor – Manisa FK

27 Aralık Cumartesi

13.30 Sivasspor – Bandırmaspor

16.00 Vanspor – Hatayspor

19.00 Pendikspor – Esenler Erokspor

13.30 Serikspor – Boluspor

16.00 Erzurumspor – Çorum FK

19.00 Amedspor – Iğdır FK

28 Aralık Pazar

14.30 Adana Demirspor – İstanbulspor