TRT Spor müjdeyi duyurdu: 8 maç yayınlanacak
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de heyecan devam ederken TRT Spor, bu hafta oynanacak 10 maçtan 8'ini yayınlayacak.
Kıran kırana şampiyonluk yarışının verildiği TFF 1. Lig, 17. hafta ile devre arasına giriyor. 10 Ocak’a kadar araya girecek olan TFF 1. Lig’de bu hafta 10 maç oynanacak.
TRT SPOR’DA YAYINLANACAK MAÇLAR BELLİ OLDU
beIN Sports ile beraber ligin yayın haklarını elinde bulunduran TRT, bu hafta TRT Spor üzerinden yayınlanacak maçları duyurdu
TRT Spor yayın akışında yet alan bilgilere göre 8 mücadele yayınlanacak. Diğer iki maç ise beIN Spor ve tabii Spor üzerinden yayınlanacak.
TRT Spor'daki maçlar şu şekilde:
26 Aralık Cuma
20.00 Sakaryaspor – Manisa FK
27 Aralık Cumartesi
13.30 Sivasspor – Bandırmaspor
16.00 Vanspor – Hatayspor
19.00 Pendikspor – Esenler Erokspor
13.30 Serikspor – Boluspor
16.00 Erzurumspor – Çorum FK
19.00 Amedspor – Iğdır FK
28 Aralık Pazar
14.30 Adana Demirspor – İstanbulspor