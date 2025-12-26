Son Dakika | Erden Timur ve 14 futbolcuya gözaltı kararı
İstanbul merkezli 11 ilde yürütülen futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında toplam 29 kişiye yönelik gözaltı, yakalama ve arama işlemleri yapıldı.
Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında Galatasaray eski Başkanvekili ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur da yer aldı.
Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; soruşturma dosyasına giren MASAK raporları, yasal bahis verileri, PFDK kararları, HTS kayıtları ve dijital incelemeler sonucunda yeni kişiler tespit edildi. Bu kapsamda:
- Daha önce tutuklanan bir isimle bağlantılı 7 kişi,
- 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçının sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı iddia edilen 6 kişi,
- Şüpheli para transferleri ve bahis hesapları bulunduğu söylenen Türkiye Futbol Federasyonu'nda görevli 1 kişi,
- Kendi takımının maçında rakibin galibiyetine bahis oynadığı tespit edildiği iddiası ile de 14 futbolcu hakkında işlem başlatıldı.
Toplamda 29 kişi hakkında gözaltı ve arama kararı verildi.
24 KİŞİ GÖZALTINDA
Erden Timur ve 24 kişinin şu an gözaltında olduğu öğrenildi. Bir kişi başka suçtan cezaevinde ve dört kişinin de arandığı öğrenildi.
Tutuklanan Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın eşi Figen Özkaya hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi.
GÖZALTI KARARI VERİLEN TÜM İSİMLER
Futbolda bahis soruşturmasında haklarında gözaltı kararı verilen isimlerin listesi şöyle:
1.Bahattin Berke Demircan
2. Doğukan Çınar
3.Ergün Nazlı
4.Eyüp Can Temiz
5.Furkan Demir
6.Gökhan Payal
7.Hamit Bayraktar
8.Hüseyin Aybars Tüfekçi
9.İbrahim Yılmaz
10.İlke Tankul
11.İsmail Karakaş
12.Mert Aktaş
13.Mustafa Çeçenoğlu
14.Tufan Kelleci
15.Erden Timur
16.Figen Özkaya
17.Emrah Günaydı
18.Burak Söyleyen
19.Fatih Kulaksız
20.Ecem Alkaş
21.Ecrin Korkmaz
22.Esat Bilayak
23.Mirza Şerifoğlu
24.Enes Bartan
25.Hakan Çakır
26.Serhat Ölmez
27.Umut Esel
28.Buğra Cem İmamoğulları
29.Burcu Kurt
SAVCILIKTAN AÇIKLAMA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:
"Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ve kamuoyunda "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında;
MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve önceki iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelenmesi neticesinde tespit edilen deliller sonucunda,
Önceki iki eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve elkoyma işlemlerinde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve soruşturma konusu suç iddiaları ile bağlantılı şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen (7) şüpheli,
Müsabaka sonucu etkileyecek şekilde olduğu anlaşılan 26/10/2024 tarihli Kasımpaşa- Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan (6) şüpheli,
Banka hesaplarının incelenmesi neticesi şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
Geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan (Erden Timur) ve banka hesaplarının incelenmesi neticesi 6222 sayılı Kanun'un 11'inci maddesi, 5549 sayılı Kanun ve 7258 sayılı Kanuna muhalefet olduğu değerlendirilen ve birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen (1) şüpheli,
Müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynama) bahis oynayan futbolcu (14) şüpheli olmak üzere toplam (29) şüpheli hakkında İstanbul merkezli toplam (11) farklı ilde bugün eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve koyma işlemi icra edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."