"Sadettin Saran yüzde 100 tutuklanır" diyen AKP'li Tayyar'dan jet dönüş

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu iddiası ile dün gözaltına alındı. Geceyi jandarma karakolun geçiren Saran, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Saran, hafta iki gün imza şartı ile serbest bırakıldı.

İktidar medyasından TGRT'de yorumculuk yapan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da dün, "Özel bir laboratuvardan sonuç alamaz. Yeniden örnek vermek isteyebilirsiniz ama bu mahkemenin takdirinde olur. Bu yaptığı devlete meydan okumadır. Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz" dedi.

YÜZDE 100'DEN JET DÖNÜŞ

Saran'ın serbest kalmasının ardından da Tayyar 'analizini' jet hızla değiştirdi. Tayyar, yargı makamlarının aldığı bu kararda Fenerbahçe'nin etkili olduğunu savundu.

Tayyar, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin de tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Tayyar, X hesabından şunları yazdı: