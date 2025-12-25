"Sadettin Saran yüzde 100 tutuklanır" diyen AKP'li Tayyar'dan jet dönüş
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu iddiası ile dün gözaltına alındı. Geceyi jandarma karakolun geçiren Saran, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Saran, hafta iki gün imza şartı ile serbest bırakıldı.
İktidar medyasından TGRT'de yorumculuk yapan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da dün, "Özel bir laboratuvardan sonuç alamaz. Yeniden örnek vermek isteyebilirsiniz ama bu mahkemenin takdirinde olur. Bu yaptığı devlete meydan okumadır. Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz" dedi.
YÜZDE 100'DEN JET DÖNÜŞ
Saran'ın serbest kalmasının ardından da Tayyar 'analizini' jet hızla değiştirdi. Tayyar, yargı makamlarının aldığı bu kararda Fenerbahçe'nin etkili olduğunu savundu.
AKP'li Şamil Tayyar yargı adına karar verdi: Sadettin Saran tutuklanacak
Tayyar, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin de tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.
Tayyar, X hesabından şunları yazdı:
"Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bu karar, Saran’ın değil, Fenerbahçe’nin gücüdür, tebrik ederim.
Saran’ın uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra ikinci kez gözaltı kararı veren başsavcılık, Saran’ı mahkemeye sevk ederken suçun vasfını değiştirdi.
Gözaltı kararında Saran uyuşturucu temini, kullanımı ve kolaylaştırmakla, mahkemeye sevk edilirken sadece uyuşturucu kullanmakla suçlandı.
Haliyle tutuklama kararı çıkmadı.
Prensip olarak kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa tutuksuz yargılamanın hep doğru olduğunu söylemişimdir.
Bu durumda, benzer suçlamalara maruz kalmış Mehmet Akif ve Rümeysa’nın da tutuksuz yargılanması gerektiği kanaatindeyim.
Aksi halde kamu vicdani hırpalanır.
Güçlünün korunduğu algısına yol açmamak gerekir."