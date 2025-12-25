"Sadettin Saran yüzde 100 tutuklanır" diyen AKP'li Tayyar'dan jet dönüş

"Sadettin Saran yüzde 100 tutuklanır" diyen AKP'li Tayyar'dan jet dönüş
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasının ardından, "Yüzde 100 tutuklanır" diyen AKP'li Şamil Tayyar ağız değiştirdi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu iddiası ile dün gözaltına alındı. Geceyi jandarma karakolun geçiren Saran, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi. Saran, hafta iki gün imza şartı ile serbest bırakıldı.

İktidar medyasından TGRT'de yorumculuk yapan eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar da dün, "Özel bir laboratuvardan sonuç alamaz. Yeniden örnek vermek isteyebilirsiniz ama bu mahkemenin takdirinde olur. Bu yaptığı devlete meydan okumadır. Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde yüz" dedi.

YÜZDE 100'DEN JET DÖNÜŞ

Saran'ın serbest kalmasının ardından da Tayyar 'analizini' jet hızla değiştirdi. Tayyar, yargı makamlarının aldığı bu kararda Fenerbahçe'nin etkili olduğunu savundu.

AKP'li Şamil Tayyar yargı adına karar verdi: Sadettin Saran tutuklanacakAKP'li Şamil Tayyar yargı adına karar verdi: Sadettin Saran tutuklanacak

Tayyar, Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin de tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Tayyar, X hesabından şunları yazdı:

screenshot-2025-12-25-at-15-01-29-1-samil-tayyar-samiltayyar27-x.png

"Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu karar, Saran’ın değil, Fenerbahçe’nin gücüdür, tebrik ederim.

Saran’ın uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra ikinci kez gözaltı kararı veren başsavcılık, Saran’ı mahkemeye sevk ederken suçun vasfını değiştirdi.

Gözaltı kararında Saran uyuşturucu temini, kullanımı ve kolaylaştırmakla, mahkemeye sevk edilirken sadece uyuşturucu kullanmakla suçlandı.

Haliyle tutuklama kararı çıkmadı.

Prensip olarak kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa tutuksuz yargılamanın hep doğru olduğunu söylemişimdir.

Bu durumda, benzer suçlamalara maruz kalmış Mehmet Akif ve Rümeysa’nın da tutuksuz yargılanması gerektiği kanaatindeyim.

Aksi halde kamu vicdani hırpalanır.

Güçlünün korunduğu algısına yol açmamak gerekir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Emekli memur Tokat'ta hobi olsun diye başladı şimdi talebe yetişemiyor: 4 bir yana gönderiyor
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
Şansı 292 milyonda birdi: 1,8 milyar dolar kazandı
AKOM bu kez saatini vererek açıkladı: Birden soğuyacak kar yağacak
Gram altın rekor kırmıştı: İslam Memiş'ten uyarı geldi
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Ebru Köksal kimdir, neden gözaltında?
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
1 Ocak'ta başlıyor!
Para göndermede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yılbaşı gecesi hava nasıl olacak? Meteoroloji aşama aşama yanıtladı
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Grip olunca sakın bunları yapmayın!
Emekliye seyyanen zam için net konuştu: İsa Karakaş Ankara'dan son haberi verdi
Kar bırakacak hava dalgası giriş yaptı: Meteoroloji 6 bölge 9 ili tek tek uyardı
Siyaset
Son Dakika | CHP'den Erdoğan'a Kamer Genç yanıtı
Son Dakika | CHP'den Erdoğan'a Kamer Genç yanıtı
Son Dakika | CHP'den Sadettin Saran'ın serbest kalması hakkında ilk açıklama
Son Dakika | CHP'den Sadettin Saran'ın serbest kalması hakkında ilk açıklama
Yolsuzluktan tutuklanan MHP'li başkan 7 ayda tahliye edildi
Yolsuzluktan tutuklanan MHP'li başkan 7 ayda tahliye edildi